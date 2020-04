VÍDEO Així serà la minisèrie de Netflix sobre el coronavirus

Netflix ha posat fil a l'agulla i ha decidit ser la primera plataforma que produeix contingut sobre la pandèmia mundial de coronavirus. El gegant audiovisual ha adquirit aquesta minisèrie documental de la British Broadcasting Corporation que intentarà explicar les conseqüències reals de la crisi generada per la Covid-19 a tot el món. Com es va originar, com s'intenta combatre, com està afectant milers de milions de vides.En un format brue, resumit, amè i que recorda a altres produccions documentals de la plataforma, que utilitzen aquest format més breu, Coronavirus Explained intentarà comprimir l'enorme quantitat d'informació que ha anat generant la crisi des del seu origen a Wuhan, a la Xina, el passat gener.El gegant del contingut per streaming també ha rebut diverses crítiques per part dels sectors de la investigació i l'epidemiologia, ja que consideren que el món encara està combatent el coronavirus a uns alts nivells de risc. A més, assenyalen que encara no es tenen suficients coneixements sobre la malaltia per a produir documentals que arribaran a la població de manera massiva a través d'un canal tan multitudinari com Netflix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor