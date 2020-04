Aquest és el pla de la UEFA per recuperar la normalitat al futbol

El comitè executiu de la UEFA s'ha reunit aquest dijous i ha consolidat la seva postura sobre acabar la temporada. Així, l'organisme europeu de futbol ha instat les federacions i lligues nacionals a explorar "totes les opcions possibles" per acabar les competicions domèstiques, i si cal "amb un format diferent".Aquesta demanda no només es fa per poder tancar la temporada actual, sinó per evitar el mal de cap d'organitzar la propera. Així, es pretén que els accessos a la Champions i l'Europa League siguin per mèrits esportius, subratllant que "la salut dels jugadors, espectadors i tots els actors del futbol ha de seguir sent la principal preocupació".Pel que fa al calendari, la UEFA demana que les competicions nacionals s'acabin, com a molt, a l'agost. Llavors s'intentaran reprendre les competicions europees de clubs. L'organització contempla dos casos pels quals es podrien finalitzar abans d'hora les lligues: una prohibició oficial dels estats i els problemes econòmics derivats de la crisi del coronavirus. En aquests casos, les federacions serien qui suggerissin a la UEFA els equips que jugaran a Europa la propera temporada, i llavors haurien de passar un filtre.Al mateix temps, també s'ha decidit mantenir el nom de UEFA EURO 2020 a l'Eurocopa que es va haver d'ajornar a l'estiu del 2021 per la pandèmia.

