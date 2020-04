La Generalitat condiciona el finançament de contractes de recerca als canvis dels pressupostos

El Parlament celebrarà aquest divendres el ple de pressupostos que ha de donar llum verda als comptes de la Generalitat i la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ja ha avisat que un cop aprovats els pressupostos, aquests hauran de "reordenar-se" per atendre les necessitats sorgides arran de la crisi del coronavirus . Alguns departaments veuran com disposen de més recursos i, per exemple, es farà un increment de despesa en Salut de 1.800 milions d'euros, com a mínim. Fonts de la Secretaria d'Universitats consultades perasseguren desconèixer quina serà la partida final de què disposaran i condicionen a la modificació dels pressupostos el finançament de beques de recerca.Es tracta concretament de les ajudes per a la contractació de personal investigador novell (FI) i les fonts de la Secretaria d'Universitats asseguren que en cas de disponibilitat pressupostària la Generalitat compensaria les universitats i centres de recerca que hagin fet pròrrogues als FI en període d'estat alarma. El Col·lectiu Doctorands en lluita xifra en 200 els contractes de recerca finançats per la Generalitat que han finalitzat en ple confinament i reclamen que els ajuts es prorroguin el mateix temps que duri el confinament.Des de la Secretaria d'Universitats, a més, eviten pronunciar-se per ara sobre si es finançaran les pròrrogues de tots els contractes finalitzats durant l'estat d'alarma o no.El govern espanyol va aprovar el reial decret 11/2020 per permetre prorrogar les ajudes durant l'estat d'alarma, però la Generalitat argumenta dubtes en relació a la data d'aplicació del decret. Bona part dels 200 investigadors de què parla Doctorands en Lluita van veure com el seu contracte acabava el 31 de març i encara no saben si tornaran a rebre finançament. La Secretaria d'Universitats explica que s'ha posat en contacte amb el Ministeri de Ciència i Innovació i està a l'espera d'una resposta.Des de Doctorands en Lluita critiquen la postura de la Generalitat. L’Estatut de Personal Investigador en Formació (EPIF) aprovat el 2019 pel Ministeri de Ciència i Innovació preveu la pròrroga d'un any als contractes de tres en el cas que la tesi no estigui acabada. Una casuística aplicable a contractes finalitzats durant l'estat d'alarma. L'única universitat que aplica la norma, però, és la UAB. "Si la Generalitat apliqués la normativa, no hauria d'estar pendent que el Ministeri li digués a partir de quina data s'aplica el decret", diu el portaveu de Doctorands en Lluita, Alejandro Ramos.Actualment la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és l'única que aplica la pròrroga prevista per l'EPI. Les altres al·leguen falta de finançament i la Generalitat assenyala a Madrid. "La mesura no té dotació econòmica", argumenten les fonts consultades de la secretaria d'Universitats. "No entenem aquest argument perquè la normativa diu que la pròrroga del quart any s'ha de fer i els contractes estan finançats per la Generalitat", argumenta Ramos.La disputa ja ha arribat als tribunals i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha de pronunciar-se pròximament sobre una denúncia presentada per Doctorands en Lluita i el sindicat CGT.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor