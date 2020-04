El govern espanyol recomana a les universitats l'avaluació online: «No sabem si hi haurà exàmens presencials»

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha exposat quines són les recomanacions que fa el govern espanyol per concloure el present curs durant els pròxims dos mesos. Tenint present l'autonomia universitària, Castells ha detallat que dins de la bateria de criteris acordats amb els rectors i la comunitat del sector, s'emplaça els centres a apostar pels exàmens online o a l'avaluació continuada. "No sabem si hi haurà exàmens presencials", ha admès. En tot cas, ha deixat clar que el curs no s'allargarà i acabarà quan estava previst, de la mateixa manera que el vinent tampoc es retardarà en el seu inici.El ministre ha assegurat que li consta que ja hi ha moltes universitats treballant en aquest sentit, tot i que ha assegurat que caldria que els estudiants coneguessin com seran avaluats en un termini de 15 dies. Castells ha argumentat que, en cas que finalment es poguessin fer exàmens presencials, no requeriria de molta preparació més enllà de fer-los garantint la distància de seguretat i, per tant també, organitzant torns. El problema és si finalment no es poden fer. "És molt més difícil improvisar en el darrer minut l'avaluació online. Per això la recomanació és que s'aposti per aquesta i per la continuada", ha afirmat.En la que ha estat la seva primera compareixença durant la crisi sanitària, Castells ha defensat que el professorat marqui les pautes consultant amb l'alumnat i tenint en compta les seves condicions tecnològiques i pedagògiques, així com sent "flexibles" i tenir en compte la situació personal de cadascun. "Les universitats són per als estudiants i no per als professors", ha dit. Això no vol dir, però, que s'aposti per l'aprovat general, situació que ha descartat perquè seria "injusta" pels estudiants que s'estan esforçant per aprovar.Pel que fa a les pràctiques, el criteri del Ministeri és que els estudiants passin al pròxim curs encara que no les hagin pogut fer. Si es tracta, però, de cursos dels quals en depèn la graduació, la prioritat és que "ningú deixi de graduar-se pels problemes derivats de la pandèmia". Així doncs, Castells ha assegurat que, en el cas d'aquelles pràctiques que s'hagin fet en gran part, es podrien considerar ja completades. I pel que fa a les pràctiques molt importants que no es puguin fer en aquests moments, eventualment es podrien estendre al mes de juliol. "Depèn de la decisió i el criteri de cada universitat", ha afirmat.El ministre també ha subratllat que el curs vinent començarà quan estava previst, tot i que ha admès que molt probablement s'haurà d'adaptar la presencialitat amb mesures de distanciament i d'higiene. Això implicarà, per exemple, desinfectar aules després de cada classe i disposar de gels desinfectants per a les mans. Tot i això, ha apuntat que de l'experiència d'aquesta crisi també pateix la necessitat d'impulsar un "ensenyament bimodal" que combini la presencialitat amb la docència online. "Hem d'estar preparats per si de cas", ha assegurat.També ha demanat comprensió a les universitats de cara als alumnes que reclamen el retorn de la quota pagada, de la mateixa manera que ha afirmat que està en contacte amb el Ministeri d'Interior per veure si seria possible que els estudiants que van deixar material i apunts a les seves residències els poguessin recollir.Mirant de cara al futur, Castells ha assegurat que una de les seves "obsessions" és la reducció dels preus de les taxes universitàries tal i com va incloure el govern en el seu programa. Caldrà veure, però, si la crisi sanitària ho permet. Segons el seu criteri, caldria retornar als preus del curs 2011-2012, però per poder-ho fer cal saber amb quins recursos econòmics es comptaran per compensar les universitats que redueixin els ingressos. Tot plegat, ha dit, dependrà de si hi ha pressupostos, però també de la lesió econòmica derivada de la crisi.També ha assegurat que es manté vigent el seu Pacte per la Universitat, un projecte estratègic que requerirà anys per desembocar en una llei de reforma universitària "seriosa". El diàleg que havia iniciat amb les universitats amb aquesta finalitat, però, ha quedat estroncat per l'actual situació.

