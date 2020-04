L'Ajuntament de Barcelona s'ofereix per acollir menors no acompanyats dels camps de refugiats grecs

Barcelona i nou ciutats europees més s'ofereixen per acollir menors no acompanyats dels camps de refugiats de Grècia. Així ho expressen els alcaldes i alcaldesses de les diferents ciutats en una carta conjunta dirigida a la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell Europeu, i enviada el 22 d'abril.Lamenten les condicions "deplorables" en què es troben els refugiats que viuen en camps en illes de Grècia o a la frontera amb Turquia. "La crisi humanitària està empitjorant ràpidament, i Europa hauria d'actuar i ajudar", recullen. Els representants municipals han sortit així al pas de la crida feta pel president de l'Eurocambra, David Sassoli, que al març va demanar "solidaritat" amb els menors durant una visita a la zona.Segons les últimes dades, recollides en la carta, hi ha al voltant de 5.500 menors no acompanyats. "Podem oferir a aquests infants el que ara necessiten de forma urgent: sortir d'allà, tenir una casa, estar segurs, tenir atenció sanitària i ser cuidats per persones dedicades", diuen els alcaldes.A banda de Barcelona, signen la carta Ghent, Leipzig, Nuremberg i les ciutats holandeses d'Amsterdam, Amersfoort, Arnhem, Utrecht, Tilburg i Groningen. Totes formen part de la xarxa Eurocities.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor