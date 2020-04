Guanyem Badalona, ERC i JxCat emplacen el PSC a negociar un nou govern liderat per Sabater

Guanyem Badalona, ERC Avancem-MES i JxCat emplacen el PSC a negociar un nou executiu "democràtic i progressista" liderat per Dolors Sabater per superar l'etapa del socialista Álex Pastor . Després d'expressar el seu suport a l'exalcaldessa, els representants dels tres grups municipals han emès un comunicat amb cinc punts d'acord que proposen als socialistes per conformar el nou govern.Consideren que ha de ser "fort, cohesionat i estable", per poder superar la crisi política actual i fer front a la situació d'emergència generada per la Covid-19. A més, ha d'acompanyar la ciutadania i donar resposta a les seves necessitats, i treballar amb les entitats, reforçant el teixit associatiu. També consideren que ha de teixir una xarxa de sinergies amb altres administracions.Al seu torn, Junts per Catalunya ha afegit que el partit aposta per un govern municipal "capaç de reclamar al govern de l'estat espanyol mesures que injectin diners reals a l'economia, i no només crèdits i canvis legislatius, que enforteixin els ajuntaments i aixequin les limitacions a la capacitat financera". Els postconvergents demanen "màxima generositat" a tots els grups municipals per situar l'interès de la ciutat "per sobre de qualsevol altre consideració".Per la seva part, el PP de Badalona ha demanat aquest dijous la "màxima celeritat possible" en la convocatòria del ple municipal per donar compte de la renúncia d'Àlex Pastor com a alcalde de la ciutat. Els populars consideren que la situació "d'emergència" fan necessari "tenir un lideratge fort el més ràpidament possible". Un cop es celebri el ple de renúncia de Pastor, s'obrirà un període de 10 dies per a la celebració del ple d'investidura del nou alcalde.L'alcaldessa accidental, la dirigent dels comuns Aïda Llauradó, però, ha assegurat que no precipitarà el ple si no està encarrilat un mínim acord pel relleu de Pastor. Ha assegurat que és partidària d'un govern progressista, amb independència de qui sigui l'alcalde, i ha reclamat també que no es produeixi un nou "espectacle" a la ciutat.

