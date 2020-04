Un exjugador del Madrid: «Jo no dono. És molt simple, faig el que vull»

La crisi provocada per la pandèmia del coronavirus ha fet aparèixer mostres de solidaritat en pràcticament tota la societat, i en gran part en el món de l'esport i el futbol. Tot i això, el togolès Emannuel Adebayor va deixar ben clar en un directe a Facebook que no col·labora contra la Covid-19: "Per als que diuen que no dono, deixeu-me ser molt clar: jo no dono".El davanter, que va jugar al Reial Madrid el 2011 i actualment segueix en actiu a Paraguai, va explicar que "és molt simple, faig el que vull", tot i que és conscient que "hi haurà qui em critiqui per no fer cap donatiu".En aquest sentit, Adebayor va mostrar el seu rebuig a ser comparat amb altres jugadors africans que han realitzat aportacions contra el coronavirus: "Em poden comparar amb Eto'o o Drogba, però desafortunadament no sóc ells. Soc Emmanuel Sheyi Adebayor i faré sempre el que vulgui", va rematar, abans de desmentir que sigui ell qui va portar el coronavirus a Togo.

