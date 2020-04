El coronavirus va arribar a Espanya a mitjans de febrer

El coronavirus circulava per Espanya molt abans que es comencessin a aplicar les primeres restriccions. Segons un estudi de l'Institut de Salut Carlos III , va arribar a l'Estat entre el 14 i el 18 de febrer, i ho va fer a través d'una quinzena de vies. Els investigadors, encapçalats per Francisco Díez i María Iglesias, ha analitzat els 28 primers genomes del virus seqüenciats a Espanya i el resultat descarta la idea d'un únic pacient zero i apunta cap a "múltiples entrades" de diverses persones infectades provinents d'altres països.Aquest migdia, Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha admès que no va arribar només un cas a l'Estat i que és "molt segur" que hi haguessin persones asimptomàtiques a mitjans de febrer que no van ser detectades pel sistema sanitari. "Si només hi hagués hagut una entrada del virus no hi hauria hagut un creixement exponencial tan explosiu ni immediat. No hi va haver no pacient zero", ha apuntat Simón.Simón ha recordat que l'increment "important" de casos a l'estat espanyol durant la segona setmana de març es va produir per infeccions durant l'última setmana de febrer, tal com indica la informació epidemiològica i dades relacionades amb el període d'incubació i el temps de diagnòstic. El coordinador ha apuntat que la informació epidemiològica lliga amb l'aportada pels científics de l'Institut Carlos III, que es basa en l'anàlisi genètica del virus.Els investigadors del Carlos III situen l'origen comú del virus a Wuhan cap al 24 de novembre. Aquests coronavirus té un gran potencial de transmissió i una elevada capacitat de reproducció: un cop dins del cos, es pot reproduir 100.000 vegades en només un dia. Com explica RTVE , en cada còpia poden haver-hi petites variacions que, estudiant-les, permeten veure l'evolució del virus arreu del món.L'estudi ha analitzat els 1.600 genomes complets del virus que ha llegit la comunitat científica i mostra que els 28 genomes espanyols pertanyen a les tres grans famílies del virus identificades arreu del món. Aquestes tres famílies s'anomenen G, V i S.Segons detalla El País , els genomes de la família S estan vinculats a un cas detectat l'1 de febrer a Xangai. Els tres primers S d'Espanya es van trobar els dies 26 i 27 de febrer a València, però ja circulava abans per l'Estat, cap al 14 de febrer. Casos de la família G es van trobar a Madrid i hi eren ja el 18 de febrer. El cas de Xangai està lligat també a mostres trobades a França el 25 i 26 de febrer, a Madrid el 2 de març, a Xile el 3, a Estats Units el 4, a Geòrgia el 8 i a Brasil el 16. Aquesta branca concreta podria haver saltat d'Espanya a aquests altres països.

