VÍDEO Dos metges supervivents del coronavirus canvien de color de pell a la Xina

Dos metges supervivents del coronavirus a l'origen de la pandèmia, a Wuhan, han canviat de to de pell, a una tonalitat molt més fosca, després de superar la malaltia. Els mitjans de comunicació estatals de la Xina han entrevistat els doctors Hu Weifeng i Yi Fan per mostrar el seu estat al món. Els epidemiòlegs i els investigadors segueixen sorpresos pel fenomen que ha desenvolupat la pell dels dos homes, tot i que troben diverses hipòtesis que podrien donar una resposta al canvi de pell.Segons expliquen els mateixos mitjans xinesos, els dos doctors van estar molt greus i van patir diverses complicacions. Una d'elles va ser que el coronavirus els va afectar el fetge, arribant a estar els dos en condicions crítiques i fregant la mort. L'altra explicació més factible és que se'ls ha subministrat un fàrmac que, en dosis continuades en el temps, com a efecte secundari pot afectar a la pell.Aquest és un nou símptoma, si es confirmés que hi té correlació clara, del nou coronavirus que ha afectat milions de persones arreu del món. Els dos treballaven a l'Hospital General de Wuhan i van contagiar-se de la malaltia el passat gener, quan l'epidèmia colpejava amb força les regions de la Xina.

