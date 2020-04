Detingut un jove de Gandia per matar el seu hàmster llançant-lo des d'un cinquè pis

Agents de la Policia Nacional han detingut un jove de 27 anys acusat de matar el seu animal de companyia, un hàmster, després llançar-des d'un cinquè pis d'un edifici de Gandia, a més d'altres objectes que van causar danys en dos vehicles aparcats al carrer. L'arrestat suposadament va carregar contra els policies que el van detenir i es van veure obligats a reduir-lo.Al detingut se'l considera presumpte autor dels delictes de danys, maltractament animal, resistència i atemptat, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat. Agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala el 091, perquè es dirigissin a un domicili de la localitat de Gandia, on un home estava tirant objectes al carrer des d'un cinquè pis.Dues patrulles es van dirigir al lloc, i mentre una d'elles es va quedar al carrer avaluant els danys i vigilant que ningú pogués resultar ferit, l'altra va pujar al domicili, on els agents van demanar a l'home en diverses ocasions que els obrís la porta, encara que els va fer cas omís i els cridava "que només li havia caigut una cosa".Mentrestant, seguia tirant objectes al carrer, a més d'un animal de companyia, que va resultar mort a l'instant. Els policies que eren al carrer van observar com l'home ruixava amb un esprai de pintura els vidres, per la qual cosa ho van comunicar a la patrulla que es trobava fora del domicili que, en aquest moment, va escoltar com l'home tossia a conseqüència de la pintura.El jove va mostrar una "actitud agressiva" tant en la detenció, com en el trasllat, així com amb el metge que el va assistir. El detingut, amb antecedents policials, ha estat posat a disposició judicial.