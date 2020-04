FOTOS Esllavissada a Matadepera amb un roc de grans dimensions

L'incident va tallar la carretera durant unes hores fins les sis de la tarda. Foto: Miquel Badia

Els efectes de l'esllavissada Foto: Miquel Badia

Aquest dimarts al migdia, a causa del fort temporal de pluges i vent, un roc de grans dimensions va irrompre a la carretera d'accés de Roques Blanques, a escassos metres de la BV-1221, a Matadepera.Tot i l'espectacularitat dels fets, les pedres i terra caiguda no van provocar cap ferit ni es van haver de lamentar danys materials.Quatre dotacions de Bombers, dues de la Policia Local, així com tècnics municipals i empreses especialitzades es van desplaçar al lloc dels fets per treballar en les tasques de neteja. A causa de l'incident, la via va quedar tallada durant unes hores, i a les sis de la tarda es va reobrir al trànsit.

