El Govern demana que el desconfinament dels nens no comporti una sortida «massiva» al carrer

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “És imperatiu que les institucions de l’Estat i de la Unió Europea facin un pla de xoc global de recuperació econòmica que modifiqui els criteris actuals de sostres de dèficit i de despesa” #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/7KAua4wkp4 — Govern. Generalitat (@govern) April 23, 2020

El Govern considera que el pla de desconfinament dels nens elaborat per l'executiu espanyol s'acosta al que havia esbossat la Generalitat, però alerta que presenta riscos perquè no inclou franges horàries. En aquest sentit, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha indicat que la sortida progressiva dels infants - prevista per aquest diumenge , segons han detallat el vicepresident segon Pablo Iglesias i el ministre Salvador Illa- no ha de comportar una afluència "massiva" als carrers."Cal evitar al màxim nombre de contactes, és molt important la mentalitat de confinament. Es tracta d'una mesura per a nens i nenes, no és generalitzat. No sortir al carrer ni retrobar-nos. Es tracta que els nens i nenes puguin sortir de casa", ha assenyalat Budó. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha volgut remarcar que les competències sobre infància i menors recauen en la Generalitat, per bé que les mesures de desconfinament depenen exclusivament de l'administració de l'Estat.El govern espanyol ha explicat aquest dijous com seran aquests passeigs dels infants de fins a 14 anys, que són uns 6 milions en tot l'estat espanyol. Podran sortir un cop al dia durant un a hora entre les 9 del matí i les 9 del vespre, hauran d'anar sempre acompanyats per un adult, podran córrer, saltar i fer exercici permanentment supervisats i ningú es podrà allunyar a més d'un quilòmetre de casa.Tenint en compte el "fracàs" del decret d'alarma per la "lentitud" a l'hora de prendre decisions, Budó ha ofert aquest dijous "col·laboració lleial" a l'executiu espanyol per sortir de la crisi. "Demanem que no hi hagi imposició ni uniformització. Els ciutadans no volen que ens barallem. Continuem pensant que, treballant junts, ho aconseguirem abans", ha apuntat la dirigent independentista en un missatge dirigit a Pedro Sánchez, que ahir defensava al Congrés una desescalada marcada per un component "asimètric" Tenint en compte que continua vigent l'estat d'alarma i que les competències continuen en mans de l'Estat, la Generalitat no pot passar de fer recomanacions a la ciutadania a l'hora d'abordar la desescalada. Hi ha un informe de l'epidemiòleg Oriol Mitjà que servirà per elaborar el pla de desconfinament del Govern -hi ha previst un Govern extraordinari per validar-lo-, però les autonomies segueixen sense disposar del marge habitual. "Les competències estan centralitzades, en aquest sentit ens les van prendre", ha indicat Budó, que malgrat tot ha "celebrat" que els territoris liderin el desconfinament.La roda de premsa matinal també ha servit per enviar un missatge a l'oposició un dia abans del ple de pressupostos que se celebrarà en plena crisi sanitària. Budó ha indicat que les forces de la cambra han d'estar "a l'alçada de les circumstàncies" i que cal que deixin de banda les "posicions partidistes" per tal de tirar endavant els comptes . Seran els primers que validi la cambra des del 2017, any del referèndum de l'1-O. En aquell moment, Carles Puigdemont era president i Oriol Junqueras, vicepresident. Van rebre el vot de la CUP en un moment de recta final cap a la votació.Els comptes s'aprovaran amb majoria absoluta gràcies al vot dels comuns, però ha demanat a la resta de partits de l'oposició que abandonin "posicions partidistes" en moments d'excepcionalitat. "Demanem a la resta de formacions que entenguin que demà s'aprovaran els pressupostos més necessaris per l'emergència sanitària. Demanem que no en quedin al marge, hem d'estar a l'alçada de les circumstàncies", ha destacat Budó, que ha criticat Ciutadans per haver "retardat" un mes els comptes.La formació taronja els va portar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que els va acabar avalant. "A partir de demà hi haurà 3.000 milions d'euros més de despesa no finalista ni financera, i la capacitat inversora de la Generalitat puja fins al 2.000 milions", ha apuntat la consellera. Després de ser aprovats, els pressupostos hauran de "reordenar-se" per fer front a la crisi sanitària. L'increment de la despesa en clau de salut haurà de ser, com a mínim, de 1.800 milions d'euros."Els pressupostos no seran l'única opció contra la crisi", ha apuntat la consellera, en referència a les actuacions que -segons ella- també s'han de fer des d'Europa i des del govern espanyol. "Igual que en l'anterior crisi es van rescatar els bancs, ara toca fer-ho amb les empreses, els emprenedors, els autònoms i la gent", ha assenyalat la dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que també ha aprofitat l'avinentesa per demanar que sigui la Generalitat qui gestioni la fase de desconfinament.Espanya ha registrat 440 morts per coronavirus en 24 hores . Això suposen cinc més que ahir però es manté l'estabilització dels últims dies. La xifra total, però, continua pujant i ja han mort 22.157 persones per la malaltia El nombre de nous contagis també manté la tendència estable, però continua pujant i ja arriba als 214.535 casos des que va començar la crisi, 4.635 en les últimes 24 hores.En aquests nous positius s'inclouen també les persones que han donat positiu en anticossos del virus, és a dir, que l'han passat en algun moment des que va començar la pandèmia. La bona notícia continuen sent les altes, que també augmenten. En les últimes 24 hores s'han curat 3.335 persones, que eleven la xifra total a 89.250.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor