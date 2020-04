VÍDEOS Òmnium reivindica la llibertat dels presos polítics amb la lectura de poemes per Sant Jordi

Em sumo a la iniciativa d’ @omnium #SantJordiÉsLlibertat amb un fragment de les cartes entre Pau Casals i Josep Trueta “Estimat doctor, admirat mestre”. Deia Casals: “La llibertat, com la pau, també és indivisible” pic.twitter.com/rhQ5dyTJzg — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 23, 2020

M'afegeixo a la crida dels amics d'@omnium amb una cita de Maria Aurèlia Capmany. Feliç Sant Jordi a totes i a tots. Gaudiu del dia a de la cultura, l'amor i la llibertat! #SantJordiÉsLlibertat pic.twitter.com/1Y3BuRc8HK — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) April 23, 2020

Avui també hi sou, i escoltem la vostra veu, entre tants clams de llibertat confinats. Llibertat presos i preses polítiques, llibertat exiliats i exiliades.#SantJordiÉsLlibertat ⁦@omnium⁩ pic.twitter.com/lOteaLJvY3 — Carles Riera (@carlesral) April 23, 2020

“Pertanyo a la llibertat

i no sóc de ningú més,

ningú em diu fes o desfés...”



Enric Casasses#SantJordiEsLLibertat @omnium #LlibertatPresosPoliticsiexiliats pic.twitter.com/VZFi6VJjkd — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) April 23, 2020

Feliç Sant Jordi a totes i a tots! Em sumo a la proposta d’@omnium amb un text de Montserrat Roig: “La dona davant de les eleccions”. #SantJordiÉsLlibertat pic.twitter.com/7AkMMUjBhA — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) April 23, 2020

"He besat l’ocell i li he donat la llibertat. Maleesc l’home que fa gàbies". Antonina Canyelles. En un Sant Jordi excepcional no renunciarem a viure la cultura, l'amor i el país #SantJordiÉsLlibertat — Jordi Cuixart (@jcuixart) April 22, 2020

Òmnium Cultural ha emprès en aquest Sant Jordi atípic, en ple confinament, una acció reivindicativa per exigir l’alliberament dels "presos polítics" i el retorn dels "exiliats", així com "el final de la repressió contra el sobiranisme".L’entitat liderada per Jordi Cuixart insta la ciutadania a encoratjar la ciutadania a reivindicar el lliure exercici dels drets i llibertats a través de la literatura. Així, demanen als ciutadans que aquesta diada destaquin poemes, fragments de llibres o de pel·lícules que els evoquin el concepte de llibertat, que els pengin als balcons i els difonguin a través de les xarxes socials amb el hashtag #SantJordiÉsLlibertat.Cuixart, per exemple, ha destacat la cita "he besat l’ocell i li he donat la llibertat. Maleesc l’home que fa gàbies", d’Antonina Canyelles, i ha assegurat que en un Sant Jordi "excepcional" no renunciarà "a viure la cultura, l'amor i el país". El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha citat el poema de Joan Margarit: "La llibertat és una llibreria. Anar indocumentat. Les cançons prohibides. Una forma d’amor, la llibertat".A més de ciutadans anònims, a la campanya també s’hi han afegit el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Parlament, Roger Torrent, així com els líders dels partits polítics de JxCat, PDECat, ERC, CUP i comuns, i també representants del món cultural, sindical i de la societat civil.

