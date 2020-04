Malestar dels «corona makers» amb una empresa lleidatana acusada d'aprofitar-se de la crisi sanitària

Els impressors catalans, que en les darreres setmanes s'han organitzat arreu del territori per imprimir material sanitari amb impressores 3-D, estan en peu de guerra contra l'empresa Intech, una companyia amb seu a Lleida que es dedica a la comercialització d'impressores. Segons els "corona makers", que així s'anomenen, aquesta firma s'ha aprofitat de la crisi sanitària del coronavirus per vendre material als ajuntaments i fer calaix amb la venda d'impressores 3-D a preus que superen els 4.000 euros.Segons denuncia el col·lectiu a, aquesta empresa ha contactat amb consistoris i ha aconseguit vendre impressores, que han estat pagades amb els diners que els ajuntaments han recollit amb campanyes de donació dels veïns amb l'objectiu que poder tenir independència a l'hora de crear material per als sanitaris, especialment viseres protectores.Els impressors també asseguren que tenen coneixement que l'empresa "ha pressionat alcaldes" per col·locar els seus productes, alhora que alerten que se salten el confinament perquè "estan fent visites comercials". En aquesta tessitura, lamenten que els consistoris hagin accedit a fer compres a preus tan elevats perquè, asseguren, "les impressions surten igual de bé amb eines més econòmiques". També recorden que la mitjana de preus de mercat es situa al voltant dels 400 euros, "una xifra molt allunyada dels preus que alguns ajuntaments han pagat per les impressores d'Intech".Municipis com Almenar, Torefarrera, Térmens o les Borges Blanques han comprat impressores a la companyia lleidatana amb la intenció d'utilitzar-les en altres equipaments o escoles quan s'acabi la crisi sanitària.Fonts de la companyia han desmentit les acusacions, i lamenten que s'hagi obert aquesta polèmica. En declaracions a aquest diari, l'empresa assegura que ells també formen part del col·lectiu "corona makers" i que no han tingut intenció de fer negoci. "Hem venut impressores que s'han pagat amb diners de les campanyes però no estem cobrant ni desplaçaments ni les hores de revisió i formació", apunta Joan Folguera, un dels socis de la firma.En aquest sentit, l'empresari posa l'accent en la tasca de l'empresa amb hospitals catalans per combatre el virus i assegura que han rebut moltes trucades d'ajuntaments interessats en imprimir material.

