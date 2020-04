Sis consells bàsics dels oculistes per fer un bon ús de les pantalles durant el confinament

Amb el confinament pel coronavirus s'ha implementat el teletreball i són moltes les hores que passem davant de les pantalles. El Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) ha constatat un increment de les pantalles i demana fer-ne un ús responsable. Els òptics recorden que no s'haurien de superar les dues hores diàries i alerten que passar moltes hores davant d’una pantalla pot provocar moltes molèsties i pot generar el que es coneix com la Síndrome Visual Informàtica.Aquesta síndrome que provoca fatiga visual, sequedat, picor, visió borrosa, envermelliment, llagrimeig, visió doble o insomni. A Espanya, el 70% de la població la pateix però el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya proposa sis consells per evitar-la.

