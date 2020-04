El preu màxim del gel hidroalcohòlic serà d'entre 0,015 i 0,021 euros per mil·lilitre

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat l'ordre que fixa el preu màxim de mascaretes quirúrgiques i de gels i solucions hidroalcohòliques, que s'aplicarà a partir de divendres. Les màscares costaran com a molt 0,96 euros, mentre que el preu dels gels anirà en funció dels mil·lilitres de l'envàs. Fins a 150 ml costaran 0,021 euros per ml; entre 150 i 300 tindran un preu de 0,018 euros per ml, i entre 300 i 1.000 ml, costaran 0,015.Pel que fa al preu de les mascaretes higièniques, el seu preu es decidirà en una propera reunió de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, a l'espera d'obtenir més informació sobre els costos de fabricació en el sector tèxtil nacional. El mateix passa amb els antisèptics de pell sana.Espanya ha registrat 440 morts per coronavirus en 24 hores. Això suposen cinc més que ahir però es manté l'estabilització dels últims dies. La xifra total, però, continua pujant i ja han mort 22.157 persones per la malaltia El nombre de nous contagis també manté la tendència estable, però continua pujant i ja arriba als 214.535 casos des que va començar la crisi, 4.635 en les últimes 24 hores.

