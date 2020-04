Drets acusa el Poder Judicial de «rentar-se les mans» davant l'amenaça del Suprem a les presons catalanes

L'associació Drets ha presentat un segon escrit, aquest cop a l'oficina de premsa del Tribunal Suprem, requerint l'autoria del "missatge amenaçador" del Tribunal Suprem (TS) a les juntes de tractament sobre el confinament dels presos polítics. Drets va enviar un primer requeriment al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) però aquest ha contestat declarant-se "incompetent" per investigar l'autoria.Drets ha apuntat que amb un argument "merament formal", el CGPJ "s'ha rentat les mans davant d'un fet judicialment molt greu" i ha obviat "expressament" l'escrit que s'emparava de manera subsidiària en el dret de petició, previst a l'article 29 de la Constitució, justament per evitar una decisió com aquesta.L'associació ha apuntat que el propi CGPJ els ha indicat que per esclarir els fets "es pot demanar la informació directament a l'oficina de premsa del TS". Per aquest motiu, aquest dijous Drets ha redactat un nou escrit demanant a aquesta que "identifiqui qui va redactar i enviar el missatge de WhatsApp del 30 de març del 2020 a les 13.10 ores als periodistes acreditats".En el text es torna a puntar com a possible autor del missatge els periodistes d'aquesta oficina de premsa, la Sala de Govern del TS o el president del TS i del CGPJ, Carlos Lesmes, "per decisió pròpia o a petició d'un altre magistrat, com podria ser el president de la Sala Penal, Manuel Marchena". L'organització ha recordat que el president del TS i el CGPJ és el màxim responsable de la comunicació institucional d'aquestes institucions.Drets ha apuntat que aquesta identificació és "bàsica" per poder exercir les accions judicials pertinents contra el responsable del missatge i exigir-ne responsabilitats penals. En cas que l'oficina de premsa no els hi doni la informació demanda, Drets ha assegurat que podrà ser requerida judicialment si el jutge competent entén que hi ha indicis de delicte. Per últim, ha indicat que aquesta petició és compatible amb les accions judicials que puguin emprendre els funcionaris de presons i els presos en defensa dels seus drets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor