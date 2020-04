Dos ERTO afecten gairebé 300 treballadors de Montserrat

L'Abadia de Montserrat també ha recorregut als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) durant l'epidèmia de coronavirus. L'empresa Agrícola Regional Societat Anònima (LARSA), que gestiona els serveis comercials i turístics del monestir, ha aplicat un expedient que afecta el 100% dels seus 215 treballadors, mentre que l'empresa Orden de San Benito Abadía de Montserrat -empresa que gestiona el que passa al monestir de portes endins- n'ha executat un altre que afecta una seixantena de treballadors, el 85% de la plantilla. En total, doncs, hi ha 285 empleats afectats.En tots dos casos, les empreses han argumentat motius de força major per presentar els ERTO. En el cas de LARSA, l'expedient afecta els treballadors d'hotels, bars, botigues i restaurants de l'Abadia, a més dels empleats de neteja de cadascun d'aquests establiments.Dels 215 empleats afectats per aquest ERTO, el 70% ho estan totalment mentre que el 30% restant han patit una afectació parcial i, per tant, no han deixat de treballar del tot. Fonts de l'Abadia expliquen que, en alguns casos, s'ha pogut optar pel teletreball.Pel que fa a l'ERTO de l'empresa que gestiona les interioritats del monestir, afecta personal de l'escolania, la sagristia o del Centre de Coordinació Pastoral, que atén els peregrins que es desplacen per motius religiosos a Montserrat.Aquest ERTO també afecta els treballadors del departament de comunicació. Del 85% d'empleats de l'empresa que gestiona l'abadia, el 80% ho estan de manera parcial. Montserrat ha aturat moltes de les seves activitats, sobretot en l'àmbit turístic i comercial, però n'ha mantingut d'altres actives. Per exemple, algunes de les seves misses són retransmeses per TV3.Fins a 283 treballadors de Montserrat, doncs, formen part del total de 682.374 treballadors catalans afectats per ERTO. Els expedients per força major representen el 94,5% dels presentats, i afecten el 86,9% del total d'empleats.Els monjos de Montserrat van fundar LARSA el 1913 i l'empresa està inscrita al Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) com una companyia dedicada a l'hostaleria. Al registre mercantil defineix com a objecte social la compravenda i administració de finques rústiques i urbanes, també l'explotació de productes agrícoles i la fabricació venta de licors.Segons els seus comptes del 2018, els últims disponibles, el benefici net de l'empresa va ser de 209.236 euros, per sota dels 227.490 obtinguts el 2017. El 2018 LARSA va rebre 559.655 euros en concepte de subvencions, donacions o llegats heretats, i el seu patrimoni net i el passiu sumaven 17,5 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor