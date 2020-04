Twitter esborrarà el contingut que negui les recomanacions de les autoritats sanitàries

Les xarxes socials van plenes d'informació falsa o contradictòria a la qual difonen els canals oficials. Davant de la situació de la crisi del coronavirus, Twitter ha decidit actuar i ha anunciat que esborrarà tot el contingut que negui les recomanacions sanitàries de les autoritats. Expliquen que l'objectiu és vetllar per la seguretat de les persones.En concret, la xarxa social esborrarà continguts que neguin les informacions de les institucions i que per tant, augmentin el risc de contagi del virus. També totes les piulades que contradiguin o neguin les recomanacions dels experts així com els que animin a fer servir mesures de sanitat o tractaments que no s'han pogut verificar si són eficients i també totes les piulades amb contingut fals sobre el coronavirus.La xarxa social ja han eliminat un total de 2.200 piulades arreu del món i s'han detectat 3,4 milions de comptes -falsos o no- dirigits a discussions sobre la Covid-19 i amb comportaments de manipulació o spam.

