L'OMS descriu la situació a les residències d'avis com «una tragèdia inimaginable»

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que més de la meitat de les morts amb la Covid-19 a Europa s'han produït en residències. Malgrat que no tots els països europeus han proporcionat aquestes dades, l'organització internacional estima que entorn el 55% de les defuncions amb coronavirus s'han registrat en centres d'atenció a la gent gran."És una tragèdia humana inimaginable", ha remarcat Hans Kluge, director general de l'OMS a Europa. Per això, de cara a la transició cap a la "nova normalitat" mentre no es trobi una vacuna, l'OMS reclama més inversions en les residències per garantir la seguretat de la gent gran que, recorden, es poden recuperar de la Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor