VÍDEO Els balcons, els autèntics protagonistes d'un Sant Jordi de confinament

El coronavirus i les seves conseqüències estan deixant estampes més que atípiques arreu i aquest 23 d'abril s'hi suma la diada de Sant Jordi. Les paradetes i els rius de gent que habitualment inunden carrers i places de Catalunya queden avui diluïts en els balcons i la creativitat dels veïns. Des de primera hora, aquests espais dels habitatges s'han convertit en els verdaders protagonistes de la diada lluint senyeres i tota mena de roses manufacturades per celebrar el Sant Jordi des de casa, en ple confinament.Alguns canten plegats, altres escolten les lectures amb veu alta o fan petar la xerrada en una diada del tot insòlita. Molts ajuntaments han animat sobretot als més petits a fer roses, pancartes i cartells amb la temàtica de Sant Jordi per penjar-ho als balcons i finestres del municipi.Enguany no es comptaran per milions ni els llibres ni les roses venudes per Sant Jordi però el mateix Gremi de Llibreters demana sortir a les finestres, balcons, patis o terrats a llegir en veu alta a les dotze del migdia i a les sis de la tarda en solidaritat amb el sector. Les xarxes són l'altre punt de reunió d'aquest Sant Jordi i són moltes les persones que a través de les xarxes socials mostren les seves felicitacions o les seves creacions per celebrar la diada.

