La xifra de morts per coronavirus a Espanya continua estancada: 440 en 24 hores

Espanya ha registrat 440 morts per coronavirus en 24 hores. Això suposen cinc més que ahir però es manté l'estabilització dels últims dies. La xifra total, però, continua pujant i ja han mort 22.157 persones per la malaltia El nombre de nous contagis també manté la tendència estable, però continua pujant i ja arriba als 214.535 casos des que va començar la crisi, 4.635 en les últimes 24 hores.En aquests nous positius s'inclouen també les persones que han donat positiu en anticossos del virus, és a dir, que l'han passat en algun moment des que va començar la pandèmia. De la xifra total de noves diagnosis, 3.053 han estat PCR, la prova més fiable, mentre que la resta han estat identificats a través dels anomenats tests ràpids que detecten si s'han generat anticossos."L'epidèmia va millor del que ens pensàvem", ha assegurat el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón. El ritme d'hospitalitzacions es manté en un 1,2%, mentre que el d'entrada a les UCI és del 0,8%. Pel que fa a la xifra de defuncions, Simón ha assegurat que són "moltes més" de les que voldrien, però que mirat en perspectiva la tendència "va baixant".Sobre quan es pot començar la desescalada "asimètrica" anunciada pel govern espanyol, Simón ha explicat que els contagis hauran d'estar per sota de l'1% i que caldrà tenir en compte les capacitats de cada territori. És a dir, si amb el número brut de casos diagnosticats hi ha capacitat per detectar de forma "precoç" qualsevol inici de rebrot. També capacitat per aïllar els infectats i fer seguiment tant dels afectats com dels seus contactes. En la situació actual, Simón ha dit que confien que en dues setmanes es pugui començar a plantejar la desescalada.Amb tot, la bona notícia continuen sent les altes, que continuen augmentant. En les últimes 24 hores s'han curat 3.335 persones, que eleven la xifra total de persones que han superat el coronavirus a 89.250.

