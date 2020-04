Dos gats de Nova York, les primeres mascotes que donen positiu per coronavirus

Els Estats Units han confirmat que hi ha dos gats contagiats per coronavirus a Nova York, els primers casos de mascotes contagiades per la Covid-19 del país. Segons han informat les autoritats, els animals es podrien haver contagiat a través de les persones amb qui conviuen però els experts asseguren que encara "no hi ha una evidència clara que les mascotes ajudin a la propagació del virus" de manera que "no hi ha justificació per prendre mesures contra els animals de companyia", apunten.En un comunicat, el Departament d'Agricultura dels Estats Units juntament amb els Centres de Control i Prevenció de Malalties, detallen que en un dels casos, el gat té problemes respiratoris lleus. No obstant això, no s'ha confirmat que les persones amb qui conviuen tinguin el virus.Pel que fa a l'altre gat amb coronavirus, en aquest cas sí que la persona amb qui conviu va donar positiu de la Covid-19 abans que l'animal tingués símptomes però en canvi, un altre gat de la mateixa casa no ha estat contagiat. ​Fa unes setmanes es coneixia el contagi a un tigre del zoo de la mateixa ciutat dels Estats Units , que s'hauria infectat a través d'un dels seus cuidadors.

