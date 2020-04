Com sortiran els nens? Podran córrer, saltar i fer exercici vigilats i a prop de casa

La sortida controlada dels nens a partir del pròxim diumenge marcarà un punt d'inflexió en el confinament. És la primera mesura de relaxació que es prendrà d'una desescalada que no arrencarà fins a la segona meitat de maig. El govern espanyol ha explicat aquest dijous com seran aquests passeigs dels infants de fins a 14 anys, que són uns 6 milions en tot l'estat espanyol. Podran sortir un cop al dia durant un a hora entre les 9 del matí i les 9 del vespre, hauran d'anar sempre acompanyats per un adult, podran córrer, saltar i fer exercici permanentment supervisats i ningú es podrà allunyar a més d'un quilòmetre de casa.El vicepresident social, Pablo Iglesias, ha recomanat evitar les hores punta en aquesta franja horària de 12 hores en què estarà permès fer el passeig. L'adult que acompanyi els menors pot ser un germà gran, a més dels progenitors, i cada adult podrà sortir amb fins a tres infants. Podran sortir també amb les seves pròpies joguines, com ara pilotes o patinets, però no fer ús dels parcs i els jocs infantils comuns per evitar els contagis.Pel que fa als joves d'entre 14 i 18 anys, estan autoritzats a fer el mateix tipus d'activitats incloses en l'estat d'alarma per als adults, és a dir, anar a comprar aliments o medecines. En cas de viure en un entorn rural, el passeig es podrà fer pel bosc o el camp però sempre respectant la distància de seguretat, que es recomana que sigui de dos metres.De fet, sobre l'ús de mascaretes, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes no substitueixen en cap cas l'obligatorietat de rentar-se amb molta freqüència les mans, mantenir una higiene estricta en espais privats i públics i mantenir la distància respecte altres persones. Les mascaretes es recomanen en cas que no es puguin garantir aquests tres aspectes. També s'ha advertit que no poden sortir aquells nens que tinguin febre o símptomes compatibles a la Covid-19 i que, per tant, hagin d'estar en quarantena.En els pròxims dies, es farà pública una guia didàctica que recollirà totes les indicacions per fer els passeigs. El ministre Illa ha explicat que per pautar les sortides dels infants han escoltat el criteri de pediatres, psicòlegs i sociòlegs, a més dels epidemiòlegs. Si se segueix el calendari previst, la mesura estarà operativa el diumenge, que serà el primer dia en què els nens podran sortir.Iglesias ha reconegut la gestió erràtica a l'hora d'anunciar la sortida dels infants. De fet, ha adreçat una disculpa directament als nens: "De vegades podem fer malament les coses i us estem demanant perdó". El vicepresident els ha agraït també l'"esforç" i el seu bon comportament durant el confinament. "Quan un s'equivoca, ho ha d'esmenar. No ens vam explicar bé. Quan ens critiquen i tenen raó, un ha de rectificar", ha admès.I és que inicialment el govern espanyol va anunciar que la sortida dels nens es limitaria a acompanyar els adults a comprar al supermercat, a la farmàcia i al banc. La rectificació va venir després d'un allau de crítiques de l'oposició , de col·lectius socials i de les discrepàncies manifestades també per Podem amb el que havia anunciat la portaveu de l'executiu i ministra del PSOE, María Jesús Montero.

