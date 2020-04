La pandèmia del coronavirus segueix activa i són moltes les persones que calen per reforçar el servei sanitari però també altres posicions professionals per atendre totes les persones. La Diputació de Barcelona, a través del Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO), ofereix diversos llocs de treball arreu de Catalunya. Des d'auxiliars d'infermeria, personal sanitari per centres geriàtrics, programadors, investigadors, especialistes en dret, administratius, etc. En total, hi ha una cinquantena d'ofertes de llocs professionals amb la voluntat de seguir prestant servei a diverses administracions, institucions públiques i hospitals o centres sanitaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor