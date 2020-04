Reparteixen 2.300 roses a una dotzena de centres sanitaris de Tarragona per Sant Jordi

Juanma Nieto, del Club Excursionista Trail Tarraco, descarregant un grapat de roses d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana Foto: ACN

El Club Excursionista Trail Tarraco reparteix aquest dijous unes 2.300 roses en una dotzena de centres sanitaris de Tarragona com a gest d'agraïment als professionals que, des de fa setmanes, combaten la pandèmia del coronavirus. La campanya "Roses i Somriures" es va engegar fa un parell de setmanes en previsió d'un Sant Jordi atípic, sense parades de llibres ni roses al carrer.Durant aquest temps l'entitat esportiva ha estat recollint aportacions solidàries d'un mínim de dos euros per adquirir les flors i la resposta, diu, ha superat les expectatives. "L'objectiu és que aquesta gent que ho està donant tot per nosaltres tingui un moment de descans i pugui endur-se una rosa", ha apuntat Juanma Nieto, membre de la junta directiva del club.