La Cambra reclama que la pandèmia no precaritzi més les dones

La Cambra demana la universalització i gratuïtat de les escoles bressol de 0 a 3 anys i una forta inversió en educació

L'Observatori Dona Economia Empresa alerta que en les darreres setmanes han augmentat un 30% les trucades als serveis d'atenció a la violència de gènere

L'Observatori Dona Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat avui que la pandèmia no precaritzi encara més la dona. En un comunicat, l'entitat que presideix de la Cambra denuncia l'incompliment de la Llei d'Igualtat i que no s'han aplicat les quotes, com sí s'ha fet en altres països europeus, ni s'han engegat polítiques preventives ni s'ha avançat en la reforma horària.L'organisme cameral critica durament que "ha crescut la diferència entre els sous dels alts directius i els més baixos i les dones segueixen sense formar part dels llocs de decisió i, per tant, la seva mirada és invisible en la majoria dels sectors". Una situació que ha generat "pèrdua del talent femení, limitació del potencial de les dones, manca d'equilibri en les organitzacions, mal exemple i conseqüències negatives per a les properes generacions". La Cambra ha fet avui deu recomanacions per afrontar aquest desequilibri:1. Cal posar en pràctica la reforma horària que fa deu anys el govern promet i cal replantejar els horaris laborals sense perjudici de les empreses. Demana evitar que es caigui en la jornada de treball continuada lligada a les xarxes i els correus electrònics.2. Cal la universalització de les escoles bressol de 0-3 anys, gratuïta i amb horaris compaginables per possibilitar la integració de les mares en el món laboral, facilitar la corresponsabilitat i assegurar la independència econòmica de les dones.3. L'aplicació de la Llei d'Igualtat i dels Plans d'Igualtat a les empreses, i, de manera urgent, els aspectes relacionats amb la igualtat salarial i l'equilibri en la participació d'homes i dones en tots els llocs de decisió, començant per les empreses públiques i semipúbliques.4. Cal una renda mínima garantida per a totes les persones en risc d'exclusió social i, sobretot, per a les mares monoparentals amb fills.5. Cal més inversió en educació. Cal recuperar les hores retallades durant la crisi del 2008, més hores d'estudi per a totes les escoles.6. Calen inversions per la llei de dependència i ampliar el teixit de treballadors d'aquest sector amb sous dignes i condicions dignes.7. S'han de destinar més recursos a la investigació en salut, en sistemes productius sostenibles, en ensenyament i en serveis públics que incideixin en la millora del benestar.8. Cal que a la Llei de contractació pública hi hagi una menció especifica per garantir la igualtat de gènere. Cal què sigui un requisit d’accés a la contractació pública i és necessari per complir la llei d’igualtat. Cal que es fixin criteris de contractació que no només busquin l'eficiència econòmica, sinó que garanteixin la concurrència de les petites i mitjanes empreses i l'aportació de valor i impacte al territori.9. Cal revisar l'activitat territorial des del punt de vista de la suficiència del teixit productiu i de la versatilitat. En aquests moments, el govern ha adquirit a altres països material bàsic, en lloc de facilitar que siguin les nostres empreses les que puguin proveir una gran part del material necessari. Moltes d’aquestes empreses estan treballant solidàriament i fent grans esforços de recursos i econòmics.10. Un gran pacte amb tots els agents socials per construir una societat lliure de violència i en un entorn econòmic, físic i emocional segur per totes les famílies.La Cambra recorda la tasca que està duent a terme per implicar moltes empreses catalanes en la producció i subministraments de productes i també donant suport a les petites i mitjanes empreses.L'Observatori de la Cambra recorda que un 30% de la població estava en risc de pobresa abans de la pandèmia. La gran majoria eren dones monoparentals o separades amb criatures a càrrec seu. L'entitat adverteix que el paisatge social que pot sorgir de la pandèmia, amb el tancament d'empreses i la crisi econòmica que comportarà, farà que aquest segment encara creixi més.La Cambra denuncia que en els anys de recuperació des de la darrera crisi "no s'ha fet cap transformació profunda per millorar la situació de la dona". També destaca que en les últimes setmanes han augmentat un 30% les trucades als serveis d'atenció a la violència de gènere.La Cambra de Barcelona esmenta les recomanacions de les Nacions Unides, que subratllen que el benestar i la situació social i democràtica d'un país té el seu millor termòmetre en la situació econòmica, política i social de les dones. "Aquesta crisi -assegura l'entitat que presideix Joan Canadell- és una oportunitat per fer les transformacions de fons necessàries en les quals s'inclogui la visió femenina, es posi a les persones al centre i es treballi pel bé comú com a objectiu".

