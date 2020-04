Alacant crea un distintiu per garantir la higiene dels establiments turístics

El Patronat de Turisme d'Alancant, l'Associació Provincial d'Hotels de la Província d'Alacant (APHA), l'Associació provincial d'Empresaris d'Hostaleria (APEHA) i l'Associació de Restaurants d'Alacant (ARA) han creat un distintiu de seguretat turística denominat "Alacant Covid Free", que lluiran els establiments turístics que s'acullin i compleixin el protocol de seguretat i higiene que s'ha establert.L'objectiu, segons ha informat el consistori, passar per garantir que, un cop es posi fi a l'estat d'alarma i el confinament, la reobertura d'establiments hoteleres es produeixi amb totes les garanties de seguretat, tant per als treballadors com per als clients.La vicealcaldessa i consellera de Turisme, Maria del Carmen Sánchez, ha explicat que la iniciativa forma part del paquet de mesures que s'estan implementant des del Patronat de Turisme "per propiciar i donar suport a la reactivació del turisme".Alacant Covid Free es basa en un protocol de mesures i instruccions del Ministeri de Santinat, a través de la seva Guia de Bones Pràctiques per a Establiments i Treballadors del Sector Turístic. "Quan arribi el moment de reobrir els establiments hem d'estar preparats per aconseguir que la recuperació del sector es produeixi en el menor temps possible", ha afegit la consellera.

