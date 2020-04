Estudien si la nicotina protegeix contra el coronavirus

El tabac potencia els efectes devastadors del coronavirus o no influeix en res? Aquest és un debat científic obert gairebé des del minut zero de la pandèmia. S'han formulat tota mena d'hipòtesis. Ara bé, en les últimes hores se n'ha afegit una altra que obre una nova branca d'estudi: i si els components de les cigarretes ajuden a combatre l'avenç de la Covid-19 en l'organisme? És el punt de partida des del qual parteix un grup d'investigadors francesos, que intenten comprovar si la nicotina podria protegir contra el coronavirus.L'estudi tindrà lloc en un hospital de París i anirà a càrrec d'un equip comandat pel neurobiòleg Jean-Pierre Changeux, membre de l'Acadèmia francesa de les Ciències. La mateixa institució se n'ha fet ressò.L'origen del treball es troba en una investigació prèvia del mateix centre, en la qual es va detectar que hi havia una proporció baixa de fumadors entre els pacients de la Covid-19 als quals se'ls havia sotmès a anàlisis. En concret, només un 5%. "És molt baix. Tenim un 80% menys de fumadors entre els contagiats per coronavirus que entre la població general del mateix sexe i edat", indicava aquesta setmana Zahir Amoura, un dels metges responsables de l'estudi.Per ara, tot són hipòtesis i conjuntures. Però s'espera que l'estudi permeti posar-hi una mica de llum. Changeux planteja la possibilitat que la nicotina freni el coronavirus perquè impedeix que penetri en les cèl·lules. Hi ha d'altres teories sobre la taula, que s'intentarà comprovar o descartar, com que aquest component de les cigarretes reduiria l'excessiva resposta immunitària que es manifesta en casos de la Covid-19.L'assaig clínic consistirà a distribuir pegats de nicotina, amb dosis diferents, a personal sanitari, a pacients per si redueixen símptomes i a ingressats a l'UCI per si rebaixa la inflamació.El govern francès ha qualificat l'estudi d'"interessant", però demana que cal ser precisos i anar amb especial cura amb algunes afirmacions. "En cap cas vol dir que el tabac protegeixi, ja que mata i provoca més de 70.000 morts a l'any", afirma el ministre de sanitat Olivier Véran en una compareixença al Senat aquest dimecres.

