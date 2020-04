Torra defensa que la taula de diàleg amb la Moncloa es podria fer «tranquil·líssimament»

El president de la Generalitat, Quim Torra, aposta per tornar a reunir ja la taula de diàleg amb la Moncloa. En una entrevista que publica El Punt Avui aquest dijous, sosté que "sempre seria bo" mantenir diàleg amb l'Estat, alhora que constata que Madrid "sempre dirà que no toca". És per això que el president insta el govern espanyol a abordar de nou la negociació amb la Generalitat: "És que tenim presos i exiliats, i el país té pendent l'autodeterminació".En aquest sentit, argumenta que els dos executius van acordar suspendre l'acord per reunir mensualment la taula de governs perquè era el moment de l'"onada màxima" de contagis i víctimes per la Covid-19. En canvi, Torra defensa que, si els dos executius reconeixen que ja han superat els pics respectius de l'epidèmia, es pot entrar en "altres escenaris", on es pot obrir de nou la discussió política que "hi ha pendent". A més, Torra confirma que el conseller d'Exteriors, Bernat Solé, substituirà Alfred Bosch a la cadira de l'espai de diàleg amb Madrid.Encara sobre el govern espanyol, Torra critica que la Generalitat fa temps que insisteix amb la renda bàsica de ciutadania i la suspensió d'impostos, mesures que l'Estat encara no ha atès: "Exactament quina ha estat la diferència de la gestió entre que la portés un govern d'esquerres de la que hauria fet el govern del PP? No ho sé", ha sentenciat.Sobre el pla de desconfinament que el Govern preveu aprovar a finals de setmana amb un Consell Executiu extraordinari, Torra ha admès que "és possible" que hi hagi matisos o ampliacions respecte a l'informe de l'equip de l'epidemiòleg Oriol Mitjà.Per exemple, del decàleg que va presentar Torra diumenge passat, el document de Mitjà rebaixa la possibilitat de preparar un passaport immunitari: "Ja veurem com acaba", ha opinat Torra.Pel que fa a Sant Jordi, Torra ha apuntat que "ja es veurà si és possible celebrar la diada el 23 de juliol o si caldrà endarrerir-la". "Caldrà saber si estem preparats", ha conclòs.

