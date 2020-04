L'operatiu de recerca al riu Gurri de Vic continua en marxa i no es descarta una segona desaparició

L'operatiu de recerca. Foto: ACN

⚫️ Una patrulla mixta de @vic_gurbana i Protecció Civil (@ProtecivilVic) troben el cadàver d’un home que hauria estat arrossegat pel riu Gurri a #Vic. També hi treballen @bomberscat i @mossos pic.twitter.com/NlWmREbMAW — Ajuntament de Vic (@aj_vic) April 22, 2020

L'operatiu de recerca que s'ha desplegat aquest dimecres al matí al voltant del riu Gurri de Vic per trobar l'home que havia desaparegut en veure's arrossegat per l'aigua no ha acabat al migdia amb la troballa del cos. Segons ha confirmat bombers a l'ACN, els cossos d'emergències han treballant a la zona ja que durant la recerca d'aquest matí s'ha trobat documentació d'una segona persona.Els Bombers han estat rastrejant el tram de riu Gurri que va des de Santa Eugènia de Berga, passa per Vic i arriba fins a Roda de Ter durant tota la tarda i fins a fer-se fosc, quan s'ha aturat l'operatiu, per esbrinar si també se l'ha endut el corrent. Segons han informat fonts del cos, la recerca es reprendrà aquest dijous el matí.​Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han obert diligències per localitzar el segon desaparegut.Una patrulla mixta de la Guàrdia Urbana de Vic i Protecció Civil han trobat als volts de les dues del migdia el cos sense vida de l'home que hauria estat arrossegat per una riera a Vic. Es tracta d'un treballador de Le Porc Gourmet, tal com ha assegurat CCOO.Un testimoni ha alertat la policia cap a les nou d'aquest matí, quan ha vist com un ciclista era arrossegat per la força de la riera. El cos ha estat trobat a l’alçada del Pont de Ferro, a uns tres o quatre quilòmetres del lloc inicial de recerca, on s'ha produït l'incident, proper al camí Vell de Folgueroles.En el dispositiu de recerca també hi han participat efectius dels Bombers i Seguretat Ciutadana. A banda, s'ha activat l'helicòpter de Mossos i les unitats aquàtica, de subsòl, canina i de muntanya. La policia ha localitzat en un primer moment la bicicleta.CCOO d’Osona, del Vallès Oriental i el Maresme ha lamentat en un comunicat la mort del treballador de l'empresa càrnia, en un comunicat . El sindicat ha reclamat millores a les vies per accedir al polígon de Santa Eugènia de Berga."CCOO volem fer una crida a les administracions a realitzar les obres públiques necessàries per dotar als treballadors i treballadores d’aquestes empreses d’un accés segur i digne al polígon el Bulló que no estigui supeditat a la climatologia. És notori que molts dels accessos als polígons de la nostra comarca no son més que antics camins rurals arranjats i cal disposar d’una xarxa viària adequada, que incorpori, entre d’altres, carrils bicicleta, ponts o voreres transitables. Tanmateix al si del diàleg social a l’intern de l’empresa es treballa en accions conjuntes que puguin millorar la mobilitat dels treballadors i treballadores de la factoria", diu la nota.

