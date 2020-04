L'OMS alerta: el coronavirus seguirà present «durant molt de temps»

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat que el nou coronavirus estarà present "durant molt temps", segueix sent "extremadament perillós" i la "majoria de la població" segueix sent susceptible a infectar-se.Tedros s'ha pronunciat així en una roda de premsa, en què ha advertit també que les epidèmies que ha provocat el nou coronavirus en molts països poden tornar a ressorgir "fàcilment", pel que ha demanat que no s'estableixi una "autocomplaença "perquè encara queda un "llarg camí "que recórrer en la lluita contra el virus.Actualment, tal com ha informat, s'han detectat gairebé 2,5 milions de persones contagiades pel nou coronavirus, el qual ja ha provocat la mort de més de 160.000 pacients. Tot i que la majoria de les epidèmies que s'han detectat en els països d'Europa Occidental semblar estar "estables" i, fins i tot, disminuint-, Tedros ha destacat les "preocupants" tendències a l'alta que s'estan registrant a l'Àfrica, Amèrica Central i de Sud, i Europa de l'Est."La majoria dels països encara estan en les primeres etapes de les seves epidèmies, i alguns que es van veure afectats a l'inici de la pandèmia ara estan començant a veure un ressorgiment en els casos. No s'equivoquin, tenim un llarg camí per recórrer. Aquest virus estarà amb nosaltres durant molt temps", ha dit el director general de l'organisme de Nacions Unides.En aquest sentit, Tedros ha comprès el fet que moltes persones vulguin tornar a la normalitat, alguna cosa en el que l'OMS "està treballant cada dia", si bé ha assenyalat que el món "no tornarà ni pot tornar" a ser com era abans, sinó que haurà de ser "més saludable, més segur" i estar "ben preparat".Per això, Tedros ha comentat que les mesures de salut pública que s'han defensat des del començament de la pandèmia per coronavirus han de seguir sent la "columna vertebral" de la resposta que donen els països al virus, recordant que aquestes es basen a trobar, aïllar, avaluar i tractar els casos, així com rastrejar els contactes i educar i involucrar la societat."Els països que no facin aquestes coses i de manera consistent, veuran més casos de Covid-19 i perdran més vides. Per ser clars, el consell de l'OMS és trobar i avaluar cada cas sospitós", ha postil·lat, després de mostrar la seva preocupació pels casos de discriminació relacionada amb la Covid-19 que s'estan produint en "molts països".Dit això, Tedros ha lamentat les "bretxes" en l'assistència sanitària que segueixen existint, atès que només el 66% dels països compta amb un sistema de derivació clínica per atendre els pacients contagiats, només un 48 per cent té un programa de prevenció i control de les infeccions a través de l'aigua, sanejament i higiene en centres hospitalaris.D'altra banda, Tedros ha recordat que, al costat de l'Organització Mundial de Comerç, s'ha demanat que es garanteixi el flux transfronterer normal de subministraments mèdics vitals i d'altres béns i serveis, i que resolguin interrupcions innecessàries en les cadenes de subministrament mundials. "Necessitem assegurar-nos que aquests productes arribin ràpidament als necessitats, i emfatitzem la importància de la cooperació reguladora i els estàndards internacionals", ha dit.