La Moncloa descarta incorporar els metges xinesos que demanava Catalunya per combatre el coronavirus

El govern espanyol ha rebutjat la petició de la Generalitat d'incorporar metges xinesos amb experiència en el coronavirus en hospitals catalans per combatre la pandèmia, segons ha informat El País i ha confirmat. El Departament de Salut volia reclutar sanitaris de l'hospital Tongren de Pequín però el Ministeri d'Exteriors ha denegat la sol·licitud al·legant "dificultats d'encaix amb les modalitats d'exercici de la medicina a Espanya".La Generalitat va fer la sol·licitud el 2 d'abril davant l'increment de pacients greus de coronavirus. El pla del Govern era assumir les despeses del viatge i l'estança dels sanitaris, i demanava al Ministeri d'Exteriors que fes les gestions diplomàtiques corresponents per facilitar els tràmits administratius per accedir al permís de residència, de treball, i als visats pertinents. Segons El País, el "no" del govern espanyol es va produir per via telefònica i recordant al Govern que no havia utilitzat la borsa de treball de Sanitat.En la mateixa línia, la consellera de Salut, Alba Vergés, va demanar a principis d'abril que el Ministeri de Sanitat convalidés els títols dels metges cubans, ni que fos de forma temporal, per poder treballar a Catalunya en la lluita contra el coronavirus, perquè "de forma temporal se'ls pugui contractar segons la seva formació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor