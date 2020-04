El Bicing tornarà a estar operatiu a partir d'aquest dijous

El Bicing reprendrà la seva activitat a partir d'aquest dijous a les sis del matí, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. El consistori demana que el servei s'utilitzi seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries per evitar infeccions o contagis.En aquest sentit, l'Agència de Salut Pública de Barcelona demana que els usuaris es rentin les mans amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó abans i després de cada trajecte per evitar un hipotètic contagi indirecte i que es fa servir una mascareta. També es demana utilitzar guants, que caldrà llençar un cop es deixi la bicicleta. Tot i això, no es podrà utilitzar si fa menys de 14 dies que s'ha obtingut un diagnòstic positiu de coronavirus, si es manté algun símptoma o si s'ha estat en contacte amb algun diagnosticat.El sindicat UGT havia demanat per carta a l'Ajuntament de Barcelona que reactivés el Bicing, ja que el consideren un servei "segur i higiènic". En canvi, per la seva banda CGT va demanar que no es reactivés el servei fins que acabés l'estat d'alarma i hi hagués "garanties".L'Ajuntament de Barcelona justifica la represa del servei per la tornada al treball de sectors no essencials i un cop la ciutadania "ja disposa de mesures de protecció personal". A més, també remarca tenir en compte recomanacions com mantenir 2 metres de distància amb els altres ciclistes, procurar evitar l'ús de carrils bidireccionals i zones de vianants, evitar tocar-se la cara durant el trajecte i tapar-se la boca amb l'avantbraç a l'esternudar o tossir. També remarquen que és convenient utilitzar l'aplicació del Bicing per retirar i ancorar bicicletes directament des del telèfon mòbil.En la represa del servei també es posaran en funcionament 57 noves estacions de Bicing, algunes de les quals en barris on no disposaven de servei, com ara la Marina del Prat Vermell, Trinitat Nova, Canyelles i la Vall d'Hebron. L'Ajuntament preveu que durant el 2020 es completin 97 noves estacions més.Els abonaments es perllongaran el temps equivalent des de la suspensió del servei a la finalització de l'estat d'alarma. Una mesura presa perquè els usuaris no perdin cap dia de servei.

