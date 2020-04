Demanden els Mossos al TSJC per prohibir una manifestació de 30 persones a les portes del Parlament

Lluita Internacionalista ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior després que els Mossos d'Esquadra prohibissin una concentració convocada pel partit a davant del Parlament.La manifestació estava programada per aquest divendres, al Parc de la Ciutadella, per mostrar el rebuig de la formació a l'aprovació dels pressupostos, coincidint amb el ple de les 9 del matí. Segons exposa Lluita Internacionalista al recurs, estava previst que hi assistissin una trentena de persones.Al mateix temps, s'explicava que no es faria "cap mena de convocatòria pública de la concentració" i només hi participarien "un nombre concret de representants d’organitzacions i col·lectius" que mostraven el seu suport a la protesta. Alhora, s'informava que es respectaria "en tot moment" la distància de seguretat entre els concentrats, i que tots ells adoptarien "les mesures de protecció sanitària adients".En tot cas, els Mossos van prohibir la concentració justificant que no es podia tramitar la sol·licitud perquè "el dret de reunió no es podrà exercir mentre duri l'estat d'alarma", però Lluita Internacionalista manté que l'estat d'alarma "no suspèn ni pot suspendre drets fonamentals", pel que demana amb el recurs el TSJC "ordeni" al Departament d'Interior "respectar i protegir el dret fonamental de reunió".

