Madrid reconeix més d'11.000 morts per coronavirus, uns 4.000 més que les xifres de Moncloa

La Comunitat de Madrid estima que un total d'11.852 persones han mort a la regió per coronavirus, elevant més de 4.000 defuncions que les dades facilitades pel govern de la Moncloa. Aquest augment parteix de la base que el govern dirigit per Isabel Díaz Ayuso ha aplicat un recompte de persones que han perdut la vida com a cas sospitós de la Covid-19 però sense una confirmació oficial. Específicament suposa un augment de 4.275 morts a conseqüència del coronavirus respecte als recopilats per l'executiu central.Concretament, un total de 7.144 es refereixen a les defuncions en hospitals (encara que la conselleria madrilenya de Sanitat té un desajust de dies en les seves dades) als quals se sumen 3.932 en centres sociosanitaris, incloses les residències, 761 morts a domicili i 15 en altres llocs, entre els quals figuren la via pública.El conseller madrileny de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ja va indicar durant la seva compareixença a l'Assemblea de Madrid que el nombre de morts per coronavirus a la regió era superior als recomptes que facilitava el govern espanyol, afirmant que és una xifra més baixa sobretot en les morts hospitalàries amb PCR positiu o diagnòstic clínic.Al seu torn, la Conselleria de Polítiques Socials de la Comunitat de Madrid eleva fins a un total de 5.558 persones mortes en residències des del 8 de març fins aquest dimarts per coronavirus o amb símptomes compatibles amb la malaltia, sobre un total de 6.782 morts durant aquest període en aquests centres.Les dades del Govern regional també reflecteixen altres camps d'impacte de la pandèmia del coronavirus a Madrid. Així, per exemple, la Conselleria de Sanitat estima que hi ha hagut un total de 37.988 persones hospitalitzades a Madrid des del principi de la crisi sanitària.Al seu torn, l'acumulat de pacients amb simptomatologia greu ingressats a UCI durant la pandèmia arriba a les 3.169 persones, que actualment es comptabilitzen en 1.024.Un altre factor rellevant és el seguiment domiciliari de pacients amb coronavirus o sospita d'infecció amb simptomatologia lleu, que s'eleven a 259.878 persones