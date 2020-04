Marlaska: «No es controla la llibertat d'expressió, es limiten les amenaces a la salut pública»

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha deixat clar que a Espanya no es persegueix la llibertat d'expressió sinó que es limiten "les conductes de desaprensius que volen aprofitar-se de la Covid-19 per fer activitats que posen en risc la nostra salut". "No s'està implementant cap mesura per controlar la llibertat d'expressió i d'informació a les xarxes socials", ha insistit Marlaska aquesta tarda al Congrés en resposta a una interpel·lació presentada per Vox que ha qualificat de "lamentable".El ministre ha detallat que el govern espanyol, en el marc de la crisi sanitària del coronavirus, ha desplegat un dispositiu extraordinari de ciberseguretat amb l'objectiu de fer "vigilància digital" per trobar possibles amenaces i reforçar el departament de Seguretat Nacional en "la lluita contra la desinformació". Aquestes "amenaces", ha apuntat Marlaska, no són opinions personals ni crítiques al govern, sinó "manipulacions de documents oficials de l'estat d'alarma, difusió de falsos remeis per tractar el coronavirus o manipulacions de l'estat dels serveis essencials per causar alarma". "Això ho veiem cada dia", ha lamentat el ministre, que ha assegurat que el govern espanyol "treballa en benefici de totes les institucions".Marlaska ha assegurat que les mesures se centren en "eradicar conductes de desaprensius" que s'aprofiten de la Covid-19 "per posar en risc la salut". En aquest sentit, ha retret a Vox que no tingui en compte els avis que poden veure's més vulnerables a casa seva per aquestes conductes, o els nens que "poden ser víctimes de la pedofília a les xarxes". "No es controla la llibertat d'expressió ni el dret a la informació, lluitem contra les falsedats, la desinformació, allò que fa que molta gent pugui utilitzar mitjans tradicionals per curar una pandèmia", ha remarcat el ministre.Magdalena Olona, amb la ja habitual mascareta verda amb la bandera d'Espanya, ha estat l'encarregada de defensar la interpel·lació de Vox. Ha acusat el govern espanyol d'intentar imposar un canvi de règim amb "mesures autoritàries". "Amb el totalitarisme no es dialoga, es combat", ha dit Olona des de la tribuna del Congrés dels Diputats. La diputada ultra ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de voler posar una mordassa a l'oposició i ha tirat de xenofòbia quan ha definit el coronavirus com a "virus xinès".Olona també ha denunciat que el govern espanyol i "els mitjans afins" van minimitzar la Covid-19, ha repassat declaracions publicades en diversos mitjans on les autoritats sanitàries asseguraven que no calia preocupar-se per la pandèmia. En aquest sentit, ha acusat l'executiu de menysprear la gent gran, el col·lectiu més afectat en la crisi del coronavirus. I en aquest context, ha continuat la diputada ultra, el govern "social-comunista" de voler imposar un règim chavista."Vostès van assaltar la Moncloa amb la mentida i el frau", ha dit Olona, que ha acusat el govern espanyol de crear un "ministeri de la Veritat paraestatal" que monitoritza les crítiques al govern espanyol i difon mentides a través de les empreses de comunicació afins. "La televisió pública espanyol blanqueja el terrorisme d'ETA", ha afegit, i ha dit que no permetrà que el govern del PSOE acusi Vox de considerar "malaltes" les persones homosexuals. "Això digui-ho a la gent d'Hatze Oir", li ha respost Marlaska.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor