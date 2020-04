Selva Nua guanya el concurs de talent musical #UnaEstrellaACasa

No ha estat gens fàcil, hem rebut més de 700 participacions i els jutges han estat deliberant durant dies… Però ara, per fi, tenim el grup guanyador d’#UnaEstrellaACasa… @selvanua! ⭐️ . No els hi perdis la pista, perquè molt aviat, quan la situació es normalitzi, podràs escoltar el seu disc d’estudi i gaudiràs de la seva música en directe des de l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm! 🎤🎸 . Moltes gràcies a tots els que heu participat, al jurat, als que heu votat, als que ho heu compartit i als que ens heu seguit per haver-ho fet possible. ✨

A post shared by L’AGENDA D’ESTRELLA DAMM (a 🏡) (@agendaestrelladammcat) on Apr 20, 2020 at 9:54am PDT