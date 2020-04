Retiren 147 litres de gel hidroalcohòlic no homologat d'un supermercat de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van comissar 147 litres de gel hidroalcohòlic no homologat d'un establiment de Ciutat Vella dimarts al vespre després de rebre l'avís d'un veí. Els agents es van personar al supermercat i van comprovar l'etiquetatge, on no s'especificava si el producte era apte o no per a l'ús de la pell. Per això van demanar veure l'estoc.Van revisar 132 ampolles d'un litre i tres de 5 litres i en aquestes darreres s'indicava que el producte no era apte per la pell. Per aquest motiu es van comissar els productes de manera preventiva a l'espera de l'estudi de l'organisme pertinent. Fa uns dies a l'Hospitalet de Llobregat es va ordenar la retirada de material similar.

