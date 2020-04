Els floristes busquen alternatives al Sant Jordi més difícil

Els venedors de roses encaren avui el seu Sant Jordi més difícil. El confinament per la Covid-19 ha capgirat totalment els plans dels floristes, que han hagut de reinventar-se per intentar minimitzar les pèrdues del que inevitablement serà una catàstrofe pel sector.Per intentar reduir aquest perjudici econòmic, des del Gremi de Floristes de Catalunya han presentat la campanya #RosadeSantJordiacasa, una iniciativa organitzada per més de 200 floristeries del país per realitzar els enviaments de roses a domicili durant aquests dies de confinament.La idea ha estat tot un èxit i, segons afirma el president del Gremi aquest dimarts, moltes de les floristeries es troben en un "col·lapse tècnic". L'objectiu "de mínims" marcat per aquest any, que consisteix a vendre unes 300.000 roses -un 5% del que es ven cada any- es veu molt proper amb l'èxit de la campanya.Els inconvenients per comprar roses naturals també han obert la possibilitat de comprar roses virtuals, i a la vegada participar en una acció solidària per recaptar fons per combatre les situacions de vulnerabilitat que s'han incrementat amb el coronavirus.Una d'aquestes iniciatives és la de la Botiga Solidària de Sant Joan de Déu . Segons l'import que es vulgui donar, es reben un seguit d'imatges de roses al correu electrònic per poder compartir amb els més estimats i a les xarxes socials.Una altra de les iniciatives és la campanya Cap Sant Jordi sense rosa , una forma d'adquirir dissenys personalitzables de roses. Tots els diners seran destinats a la lluita contra la Covid-19 a l'Hospital Clínic. A hores d'ara, ja s'han venut més de 5.600 roses virtuals i s'han recaptat gairebé 17.000 euros.La producció local representa una part molt petita del total de roses que es venen, ja que la majoria són d'importació de països com Colòmbia o Equador. Normalment, els productors catalans, situats a la zona del Maresme, venen unes 200.000 flors.Aquest any aquesta xifra es pot veure reduïda a la meitat, fins a les 100.000 existències. "Ja no és època; la calor i la poda ja no seran en el moment òptim", explica Ignasi Ruiz , portaveu del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.Amb aquest escenari, la diada del 23 de juliol serà clau pel sector. Ruiz creu que es necessitaran "entre tres i quatre milions de roses", que han d'arribar majoritàriament de l'exterior. Per això espera que s'aixequin les restriccions al transport de mercaderies i que el sector de la rosa es pugui recuperar.

