Seat arriba un acord amb els sindicats per aplicar un segon ERTO

Seat ha arribat a un acord amb els sindicats sobre el segon Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) que aplicarà des que es va decretar l'estat d'alarma. L'expedient tindrà vigència a partir del 27 d'abril, data de la tornada a la feina de la fàbrica, que ha estat sense produir cotxes des de l'inici del confinament.Més de 9.300 treballadores de l'automobilística estaran inclosos d'inici en aquest ERTO que no serà de força major sinó per causes organitzatives. Segons l'acord, l'empresa complementarà la prestació de desocupació fins al 80% del sou. A més, el personal amb fills menors de 14 anys tindrà prioritat a l'hora de ser inclòs a l'ERTO i, en canvi, s'establirà un "criteri de desafectació" pels majors de 53 anys.La tornada a la feina serà gradual, en funció dels volums de producció que puguin assumir els centres productius. A l'inici de la segona fase, tornaran a la feina més del 40% del personal, mentre l'ERTO encara afectarà 6.700 persones. En la tercera fase, l'expedient temporal restarà vigent pel 33% de la plantilla, és a dir, 3.500 treballadors. Aquest procés es pot allargar fins a 8 setmanes.Durant la primera setmana d'estat d'alarma i de confinament general de la població, SEAT va registrar un expedient temporal al·legant una causa de força major pels seus 14.800 empleats i la producció de vehicles ha estat aturada des de llavors.

