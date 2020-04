Bunyol suspèn la Tomatina pel coronavirus i celebrarà el 75è aniversari el 2021

L'Ajuntament de Bunyol suspèn la famosa festa de la Tomatina per l'impacte de la pandèmia del coronavirus al País Valencià. Aquest 2020 se celebraven els 75 anys d'aquesta festivitat on es llancen tomàquets per tot el poble. La direcció i l'Ajuntament, però, han decidit que el pròxim 2021 sigui el 75è aniversari sota la temàtica 75+1.L'alcaldessa de la ciutat, Jonquera Carrascosa, ha destacat que aquest aniversari "s'amplia per celebrar-ho amb la importància que mereix", mentre que la tinent alcalde i regidora de Turisme-Tomatina, Maria Vallès, ha avançat que s'està treballant "en diverses iniciatives per seguir potenciant la festa internacional" i que "continuï vigent i d'actualitat malgrat l'anòmala situació en què es veuen immersa la societat".En aquesta línia, ha afirmat que es treballa "perquè La Tomatina 2021 se celebri amb total normalitat perquè tenim en tot moment de mirar cap al futur, amb la certesa que tot això passarà". "Ens ha tocat viure una situació complexa que no s'havia produït fins al moment i li estem fent front, amb l'esperit que porta implícita la mateixa Tomatina, batallant de manera pacífica per vèncer el virus", ha afegit Vallès.En aquest sentit, des de l'Ajuntament han manifestat que "una efemèride tan destacada" com el 75 aniversari "ha de celebrar-se com requereix una fita d'aquesta importància i no veure entelat per una situació negativa". "Estendre el 75 aniversari a 2021 no suposa un ajornament sinó una ampliació, oferint d'aquesta manera més continguts i més fites que s'engrandeixin encara més la festa de la Tomatina", ha asseverat Vallès.Aquesta és la segona vegada en la història que aquesta festa internacional queda suspesa, ha explicat l'Ajuntament de Bunyol, precisat que es va cancel·lar també el 1957 "per temes polítics". Així mateix, ha ressaltat que en aquesta ocasió, la celebració s'ha cancel·lat "per preservar la salut de tots" els que hi participen, fent així "un exercici de responsabilitat" davant la situació de crisi sanitària generada per la pandèmia de la Covid-19

