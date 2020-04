Sabadell prohibeix la comercialització de roses

L'Ajuntament de Sabadell ha prohibit la venda de roses i plantes al carrer, així com els establiments que estiguin oberts de cara a la diada de Sant Jordi d'aquest dijous. I ha advertit que la Policia Municipal vetllarà perquè així es compleixi, en el marc del dispositiu engegat per l'activació de l'estat d'alarma.El consistori ha recordat que "només està permesa" la comercialització online, o per telèfon, sempre que es facin lliuraments a domicili. Unes distribucions que s'han de fer amb les garanties sanitàries. Una mesura que ha justificat per "la situació d'emergència sanitària" actual.Tanmateix, ha puntualitzat que si un establiment ha adquirit roses, "només les podrà lliurar a mode de regal o obsequi". D'aquesta manera, Sabadell s'alinea amb l'administració veïna de Sant Quirze, que aquest dimarts va anunciar la mateixa prohibició , com també de llibres de supermercats.

