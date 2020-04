El Govern veu amb bons ulls elaborar un programa de bons per incentivar el turisme intern després del confinament

El Govern veu amb bons ulls crear un programa de bons que incentivin el turisme intern una vegada s'aixequi el confinament. La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha apuntat que "hi haurà gent que voldrà anar de vacances però no s'ho podrà permetre", i ha afirmat que "caldran petits bons" per facilitar aquesta mobilitat.En una trobada organitzada per PIMEC, Chacón, ha remarcat que tenen a punt un pla d'ajudes per al sector turístic per poder afrontar la pèrdua d'ingressos derivada de la pandèmia. Del paquet d'ajudes de dos milions d'euros que es va obrir a finals de març, la consellera explica que preveu ampliar-lo i augmentar els col·lectius que se'n puguin beneficiar. "Ampliarem i doblarem les ajudes inicials", ha afirmat.

