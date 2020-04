El jutge rebutja la querella de Junqueras per amenaces del Suprem

El jutjat d'instrucció número 7 de Manresa ha rebutjat la querella que va presentar l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras per coaccions i amenaces del Tribunal Suprem. El tribunal va difondre un missatge on avisava que si les juntes de tractament avalaven que els presos independentistes passessin la quarantena a casa podrien incórrer en prevaricació, i es demanava que s'identifiqués els funcionaris que prenien la decisió.La magistrada de Manresa argumenta que no és competent per conèixer la causa tenint el compte que "el mateix querellant atribueix els fets presumptament delictius a persones que gaudeixen d'un fur especial". Recorda que el recurrent pot recórrer a l'òrgan jurisdiccional competent.D'aquesta forma, la magistrada arxiva la querella presentada per un delicte d'amenaces, coaccions, usurpació de funcions administratives i contra l'exercici de drets fonamentals. Considera adequat el criteri de la fiscalia i conclou que existeixen "indicis suficients d'autoria concreta en la confecció i emissió del missatge per part de la Sala Penal del Suprem". En concret, es refereix a un missatge de Whatsapp que es va enviar a centenars de periodistes d'un grup des d'un mòbil de l'oficina de comunicació del Tribunal Suprem.

