Sánchez es compromet a reactivar la taula sobre el conflicte amb Catalunya després de l'emergència

"Reculo el guant". Així ha respost el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la reclamació d'ERC de reactivar la taula de diàleg sobre el conflicte amb Catalunya com a molt tard al juny. Durant el ple al Congrés per votar la pròrroga de l'estat d'alarma, Sánchez ha assegurat que no entra dins dels seus plans "ajornar problemes" i ha manifestat la seva voluntat de reprendre la taula quan se superi la crisi sanitària.El portaveu republicà, Gabriel Rufián, ha defensat que que cal parlar de vida, però també de política. "Si volem obrir un nou temps, obrim-lo de veritat. No facin un altre cop l''això no toca' amb la mesa de diàleg, com ja van fer amb la comissió d'investigació del rei emèrit", ha reclamat el diputat d'ERC. Els republicans s'abstindran en la nova pròrroga de l'estat d'alarma, però serà una abstenció "més propera que mai" al no. Per què? Perquè no s'han "corregit els errors" d'aquestes últimes setmanes i es manté la "perversa" dicotomia entre economia i vida, la recentralizació i els errors de comunicació. En aquest sentit, Rufián ha assegurat que "la recentralització agreuja la situació" i ha demanat deixar pas a una gestió "asimètrica" de la crisi del coronavirus i les comunitats autònomes puguin recuperar les seves competències.Rufián ha tornat a criticar que el govern espanyol "obri la mà" i comenci a relaxar algunes mesures, com ara l'aixecament del confinament total, que permet a la gent anar a la feina amb metro però no que els nens puguin anar a jugar. "Això només té un sentit, que vostès tinguin en una mà les dades del virus i a l'altre el telèfon de la patronal", ha etzibat el portaveu d'ERC, que també ha recordat que Espanya encara no compleix ni una de les condicions de l'OMS per començar aixecar el confinament.Pel que fa la comunicació de la crisi, Rufián ha demanat ser "normals". El diputat ha estat molt crític amb les rodes de premsa dels tècnics de cada matí, "amb uniformats que parlen de taronges robades", i també amb els polítics que fan "numerologia conspirativa" amb el repartiment de mascaretes, en clara al·lusió al conseller Miquel Buch, a qui ha titllat de "fanàtic".De cara a la crisi econòmica, Rufián ha reclamat anticipar-se a les conseqüències del coronavirus. En aquest sentit, ha proposat un "pacte integral per la vida" tant "fora com a dins". "El coronavirus deixarà més pobres que morts", ha dit el diputat republicà, que ha lamentat que hi ha una "generació perduda" colpejada per la crisi del 2008 i la crisi del coronavirus. "El nostre major enemic serà l'odi i la indiferència. La temptació pel salvi's qui pugui", ha avisat, i ha alertat també del risc de postures polítiques autoritàries.Rufián ha demanat "una reforma fiscal profunda sustentada en un impostos valents sobre el patrimoni, la riquesa i les transaccions financeres". "La riquesa en poques mans suposa una amenaça directa a l'economia", ha afirmat el portaveu d'ERC.La líder de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, ha lamentat que el govern espanyol "no hagi estat ràpid" reaccionant a la crisi però que hagin fet "la gestió més reaccionària de tota Europa". Borràs ha carregat contra "el 155 sanitari, policial i digital" de l'executiu espanyol, la "terminologia bèl·lica" i la "censura a les crítiques" del govern. "Van fer tard i malament el confinament i ara faran aviat i pitjor el desconfinament", ha sentenciat. Borràs també ha reclamat el retorn de competències a la Generalitat per gestionar la crisi.

