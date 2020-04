Salut eleva a 122 les residències que no poden tractar de manera òptima el brot de coronavirus

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “Demà és la Diada de Sant Jordi i, per raons evidents, no la podrem viure com ho fem cada any. Són circumstàncies excepcionals, difícils, però el Govern no renuncia a impulsar una de les festes més rellevants del país..” #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/zjOlC8TWWh — Govern. Generalitat (@govern) April 22, 2020

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assenyalat aquest dimecres que ja són 122 les residències que es troben en una situació "complexa". Es tracta dels centres, en essència, que no poden garantir una gestió òptima dels brots de coronavirus. La xifra ja és superior a la que ha avançat aquest matí NacióDigital , que era de 111 geriàtrics en situació complicada. Més de 1.500 avis viuen en aquestes residències. De les 122 instal·lacions complexes, 25 es troben en una situació "crítica".Els geriàtrics han estat un dels principals focus d'atenció de l'epidèmia i la gestió ha estat erràtica fins al punt que les competències han passat de Treball a Salut per tal que hi entrés l'atenció primària. Per ara, 2.328 persones han mort en geriàtrics, 7.825 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 12.519 són casos sospitosos, segons dades del Departament de Salut. A més, 5.868 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.La consellera ha anunciat que s'han nomenat 18 persones per tal d'atendre, en col·laboració amb les autoritats territorials, la situació a les residències en situació més complicada. Es tracta de centres, per exemple, amb manca de material i de personal arran del brot, o bé que tinguin problemes per aïllar els residents. Ja s'han fet 23.000 tests PCR -els de més qualitat- als geriàtrics per conèixer exactament la situació.Vergés també ha retret aquest dimecres la "improvisació" del govern espanyol a l'hora d'abordar el desconfinament gradual dels menors de 14 anys. "Hi ha d'haver una planificació", ha assenyalat la dirigent d'ERC, en referència al fet que ahir al migdia l'executiu estatal destaqués que els infants podrien anar només al supermercat o als bancs acompanyats dels pares i que, només al cap d'unes hores, decidís permetre'ls fer passejos -també amb els progenitors- a partir de diumenge.Preguntada sobre si la Generalitat aprovarà el pla validat dissabte passat pel Procicat, que contemplava la sortida de tots els menors de 18 anys per franges horàries, Vergés ha indicat que "desconeix" els plans de l'executiu estatal, que és l'únic que té competències per validar qualsevol estratègia. "Nosaltres ja ho hem tractat i debatut. El que diem és que recomanem els infants de 0a 3 anys no dur mascareta", ha indicat. Dels 3 als 12 sí que n'haurien de dur -si cal, d'elaboració domèstica-, i també ha demanat que tots els menors puguin sortir de casa per la "gestió emocional".Vergés ha admès, en tot cas, que el Procicat no pot anar més enllà de les "recomanacions", però ha volgut insistir que la "responsabilitat" dels menors és de la Generalitat. "Continuarme decidint en els àmbits que toquen", ha apuntat la consellera de Salut. "Si l'Estat està dient alguna altra cosa, que ens expliquin clarament què diuen i nosaltres seguirem fent recomanacions", ha apuntat la dirigent d'ERC."Celebrem que hagin corregit el posicionament inicial. La ciutadania ha demostrat un compromús absolut i una gran responsabilitat seguint les recomanacions de les institucions. Amb la mesura, estem segurs que la ciutadania seguirà col·laborant amb responsabilitat", ha ressaltat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. El president Quim Torra va apuntar que el govern espanyol havia de justificar amb informes científics que els nens puguin començar a passejar a partir de diumenge.Budó ha arrencat la roda de premsa parlant de les mascaretes que la Generalitat va adquirir per proveir les farmàcies catalanes i facilitar que cada ciutadà en pugui tenir una de gratuïta. Dilluns hi va haver incidències informàtiques als establiments degut a les 9.000 operacions que es van registrar amb el sistema del CatSalut, i la consellera ha indicat que aquest nombre es manté però ara ja sense incidències. Fins avui a les dotze del migdia s'han repartit gairebé 950.000 mascaretes.La primera mascareta és gratuïta, i la segona val 0,76 cèntims. "N'hi haurà suficients i per a tothom. El Govern en posa 14 milions a disposició de la ciutadania ", ha ressaltat la consellera de la Presidència, que ha tornat a demanar que no es trenqui el confinament per anar-les a buscar. A partir d'aquest dijous arribaran a les farmàcies dos milions més de mascaretes inclosos en els 14 milions que hi haurà fins a principis de maig.Budó ha avançat que des de les conselleries s'han proposat activitats per celebrar la lectura i les lletres aprofitant la Diada de Sant Jordi, que enguany serà "excepcional". El Palau de la Generalitat farà una visita virtual guiada, i des de Cultura s'està fent una crida a la participació de la iniciativa Lletres Lliures per compartir a les xarxes socials les lectures que es facin a casa. Des de Salut, per exemple, es promouen relats per fer-los arribar als professionals sanitaris de referència per a cadascú.La consellera ha demanat fer costat al comerç de proximitat i les llibreries per facilitar la compra de llibres i de roses. Està previst que el 23 de juliol se celebri el Sant Jordi al carrer, sempre i quan ho autoritzin les autoritats. El pla de desconfinament elaborat per Oriol Mitjà situa els esdeveniments amb més de 30 persones com l'última fase de la desescalada, i Salut va alertar que els rebrots poden impedir la celebració.Espanya ha registrat en les últimes 24 hores 435 morts per coronavirus, cinc més que ahir, segons les dades que ha fet públiques el Ministeri de Sanitat aquest dimecres . Les noves xifres suposen un estancament en les xifres de mortalitat, que continuen sense trencar la barrera de les 400 víctimes diàries. Des de l'inici de la crisi, han mort 21.717 persones per la Covid-19. Pel que fa a les altes, hi ha 85.915 persones curades, de les quals 3.401 en les últimes hores (una pujada respecte les 1.928 del dia anterior).En l'últim dia s'han comptabilitzat 4.211 nous casos de coronavirus, que eleven el total a 209.706. La meitat de l'increment, 1.317 casos, correspon a persones amb anticossos positius per la Covid-19. És a dir, es tracta de persones a les quals s'ha fet un test de seroprevalència i han passat la malaltia de manera lleu en algun moment des que va començar la crisi. Això, ha remarcat Fernando Simón, responsable tècnic de Sanitat, serà important a l'hora de definir les mesures de desescalada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor