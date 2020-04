El jutge investiga quatre exconsellers de CDC pel cas del 3%

El magistrat de l'Audiència Nacional que instrueix el cas 3%, José de la Mata, investiga per blanqueig de capitals els exconsellers de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Felip Puig, Jordi Jané, Irene Rigau i Pere Macias, i a vuit exalts càrrecs més de la formació per presumptes donacions en efectiu al partit que haurien servit per amagar el seu finançament irregular.En la interlocutòria, que ha avançat Efe i han recollit diversos mitjans, De la Mata ha acordat obrir una peça separada per investigar un total de dotze membres de CDC. El jutge considera que hi ha indicis que les donacions que van fer al partit entre els anys 2009 i 2012 eren "actes d'aflorament de diners procedents d'un delicte realitzat per persones pròximes a CDC seguint el plan traçat pels jerarques del partit".La Fiscalia va sol·licitar obrir aquesta investigació per una sèrie de donacions "rellevants" identificades per la Guàrdia Civil en el marc de la causa del 3%, concretament d'entre 1.500 a 3.000 euros. En tots els casos, van realitzar les aportacions durant l'últim trimestre de l'any.La Benemèrita alertava en el seu informe, aportat a la causa el passat mes de desembre, d'aquesta coincidència de donacions en períodes molt concrets, així com la relació entre les quantitats que aportaven persones físiques i jurídiques, ja que quan disminuïen unes, augmentaven les altres.D'altra banda, De la Mata ha arxivat la investigació al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, pels viatges a la final de la Champions pagats per un empresari. El jutge considera que no hi ha prou indicis de delicte en aquest cas. Ribó va declarar voluntàriament fa unes setmanes a l'Audiència Nacional per col·laborar en la investigació, va negar irregularitats i va assegurar que no sabia qui pagava aquell vol privat en què també va viatjar la seva filla.

