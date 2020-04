Educació preveu fer la preinscripció escolar la segona quinzena de maig

El Departament d'Educació preveu iniciar la preinscripció escolar "com a molt tard" durant la segona quinzena de maig. Amb aquest objectiu, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha demanat a la ministra d'Educació, Isabel Celaá, que requereixi al Ministeri de Salut aixecar la suspensió del procés administratiu de preinscripció, segons ha explicat en compareixença telemàtica al Parlament a la comissió d'Educació. En la mateixa compareixença, Bargalló ha avançat que la reobertura de les escoles serà diferent per cursos i territori a Catalunya.El conseller ha afegit que també caldrà que es relaxin les mesures del confinament per garantir que les famílies que no poden fer el tràmit de manera telemàtica ho puguin fer presencialment, tot i que s'intentarà que aquestes siguin les mínimes possibles. D'altra banda, ha ofert als grups parlamentaris una reunió setmanal i la seva participació en el "programa de reconstrucció" de l'educació després de la crisi sanitària.Bargalló ha explicat que si es pot complir la previsió d'iniciar la preinscripció la segona quinzena de maig es garantirà arribar al setembre amb els grups preparats, les plantilles, els nomenaments i els treballs previs fets. Ha afegit però que si no es pot fer aquesta preinscripció en aquest termini es poden donar situacions en que la feina lectiva no es pugui iniciar al setembre, com podria passar per exemple a 1r d'ESO perquè és inici d'etapa. En aquests casos l'inici lectiu hauria de ser "una mica més tard" però ha assegurat que això "no voldria dir que no obrissin els centres".D'altra banda, Bargalló ha ofert als grups parlamentaris un "grup de treball" a partir de la propera setmana per tal que els diputats puguin plantejar-li els seus dubtes i preocupacions i el conseller donar-hi resposta. En aquest context, s'ha obert a debatre amb els grups el pla de reobertura dels centres i ha concretat que per exemple una de les hipòtesis és que si s'haguessin d'obrir ara en les condicions actuals s'hauria de "triplicar" el transport escolar per garantir la distància de seguretat.D'altra banda, ha destacat la importància d'aprovar els pressupostos del 2020 aquesta setmana perquè això permetrà tenir més recursos per a Educació. Ha reconegut però que la realitat ha canviat i que, per exemple, les despeses s'han incrementat – 300.000 euros més setmanals per targetes menjador; 1,6 MEUR per garantir les connexions digitals dels alumnes i 30 MEUR per a les indemnitzacions dels serveis-. Aquesta previsió s'incrementarà quan s'allargui l'estat d'alarma.Ha garantit també que la partida pressupostària prevista per a les llars d'infants es mantindrà i aquestes rebran les subvencions tot i que no hagin estat prestant el servei per l'obligat tancament pel coronavirus.La diputada de Ciutadans (Cs) Sonia Sierra ha lamentat que la Generalitat no hagi pogut garantir l'accés a internet a tot l'alumnat i que ara alguns no puguin seguir el curs escolar. Per això, Sierra ha apostat per fomentar el reforç educatiu al llarg del juliol i de generalitzar la formació digital del professorat el proper curs escolar. La formació liberal s'ha mostrat preocupada per la situació de les llars d'infants en creure que estan en "màxima gravetat" per la situació econòmica i ha instat Bargalló a emprendre mesures de "recolzament".La diputada del PSC-Units Esther Niubó ha lamentat que no s'hagi pogut resoldre la bretxa salarial dels alumnes abans de l'arribada de la pandèmia. Niubó ha parlat d'un pla de mesures compensatòries perquè durant l'estiu es puguin fomentar activitats de reforç educatiu. Els socialistes han demanat que el proper curs es reforci el sistema per compensar les desigualtats, deixar enrere l'infrafinançament, garantir el dret a l'educació i clarificar els escenaris que es treballen pel retorn a les aules.Des de Catalunya En Comú Podem (CatECP), el diputat David Parés ha demanat garantir l'accés a la xarxa i als dispositius a tot l'alumnat. Parés ha apostat per impulsar un pla de xoc 2020-2021 per detectar les desigualtats generades durant la pandèmia i revertir-les. Ha defensat que l'escola també s'ha de centrar en l'acompanyament emocional a banda dels continguts curriculars.La CUP ha reclamat posar al "centre" de les prioritats a l'alumnat i els treballadors de l'educació. Ha lamentat que en aquesta pandèmia s'hagi evidenciat les "mancances" en l'actuació del departament amb els centres, les famílies i el personal extern. Per la seva banda, el diputat del PPC Daniel Serrano s'ha mostrat preocupat per com implementarà el Govern la distància social als centres tenint en compte la "manca" d'aules i professorat. També ha demanat "elements de certesa" i saber si el conseller manté els decrets sobre l'escola concertada.Mònica Palacín (ERC) ha dit que el Govern ha seguit la prioritat d'evitar nous contagis i donar eines perquè la ciutadania faci el confinament. Palacín ha recordat la rapidesa que es va produir en tancar els centres escolars. Després de dir que diverses administracions han pres mesures per garantir l'accés a internet dels alumnes, s'ha mostrat preocupada per la situació de les llars d'infants.En la mateixa línia, el diputat de JxCat Xavier Quintillà ha lamentat que no s'hagi pogut trobar una "solució" per la bretxa digital i que això esdevingui un problema "complex" d'afrontar. Quintillà ha apostat perquè la conselleria doni liquidat als centres concertats i ha explicat que els privats ja negocien línies de crèdit tant pels centres com per les famílies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor