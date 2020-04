Barcelona té a punt 40 esborranys de plans de desconfinament

El govern de Barcelona ja està treballant en com podrà fer-se el desconfinament a la ciutat, i lamenta no tenir instruccions "clares" del govern espanyol o la Generalitat. Segons ha anunciat aquest dimecres la regidora de Salut, Gemma Tarafa, el govern municipal d'Ada Colau ja està treballant-hi i està "preparat", amb 40 esborranys de plans i un decret de mesures preventives sobre la taula.Amb tot, Tarafa ha matisat que han de treballar amb escenaris "oberts" en cadascun dels plans. "Esperem que quan hi hagi decrets amb instruccions clares els puguem desplegar", ha afegit. Segons Tarafa, els plans recullen propostes per a escoles bressol, centres cívics o biblioteques.La regidora ho ha explicat en la comissió conjunta que celebra el consistori en resposta a la petició del grup de Junts per Catalunya, que havia demanat la compareixença del govern per detallar l'operatiu de desconfinament a la ciutat.Tarafa també ha precisat que no hi haurà un únic "responsable" municipal de desplegar el desconfinament, sinó que serà un equip de pilotatge, que ho coordinarà de forma similar a com va aplicar-se el confinament. És a dir, amb una mirada "transversal" de l'ajuntament i de la mà de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.Per a dur-ho a terme, la titular municipal de Salut ha demanat "instruccions molt clares" des de les administracions superiors.En aquest sentit, ha assegurat que calen indicacions concretes en futurs decrets com ara què s'entén per distància social, quines són les recomanacions de salut, quins són els calendaris o els topalls i limitacions d'aforament. "Les dades són essencials per desplegar els plans amb mirada de ciutat", ha conclòs.A més, en resposta a una intervenció d'ERC, Tarafa ha retret a Ernest Maragall que en cap cas l'ajuntament ha estat "aturat" i ha reblat que potser la Generalitat no "espera" però avançant-se a l'Estat genera "molta confusió". Com a exemple, ha citat que el departament de Salut tingui "dos plans diferents de desconfinament". "La gent espera que no hi hagi picabaralles", ha dit.Per altra banda, ha assenyalat que el govern del PSC i BComú sap que el decret l'ha de fer l'estat espanyol i per això estan "empenyent" perquè es faci ja i el món local pugui adaptar-lo.Per això, ha dit, un cop hi hagi el decret de l'Estat s'aplicaran els plans dissenyats des del govern municipal decantant-se per un escenari o un altre dels previstos en funció de les instruccions.JxCat, el grup que havia demanat la compareixença, ha criticat que si d'alguna manera hi ha "incerteseses" és precisament perquè el govern espanyol "no les està donant". Per això, el regidor Jordi Martí ha demanat que la Generalitat recuperi les competències per fer un desconfinament "progressiu". "No n'hi ha prou en preveure 40 plans", ha dit.Al seu torn, Maragall ha instat el govern municipal a no quedar-se "esperant instruccions" sinó ser "més productius" i "tractar d'influir" en allò que passarà.Des de Cs, han lamentat que no s'hagi fet cap referència a les residències mentre que el PP ha demanat concretar en els plans quina previsió hi ha de tests o per a sectors com el turisme. Barcelona pel Canvi ha lamentat que els plans no s'hagin dissenyat amb l'oposició i ha demanat "criteris comuns" però evitant una "lluita de competències".

